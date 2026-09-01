İstanbul Emniyeti'nde 9 şube müdürlüğü ve 18 ilçe müdürü değişti; vekaleten atamalar da yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti'nde 9 şube müdürlüğü ve 18 ilçe müdürü değişti; vekaleten atamalar da yapıldı

İstanbul Emniyeti\'nde 9 şube müdürlüğü ve 18 ilçe müdürü değişti; vekaleten atamalar da yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yıllık il içi atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi. Atanan isimler arasında Baltalimanı Polis Evi, Çocuk Şube, Boğaziçi Köprüleri Koruma ve Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlükleri ile Adalar, Ataşehir, Bakırköy, Beyoğlu ve Kartal gibi ilçelerin emniyet müdürleri yer aldı. Ayrıca bazı görevler vekaleten yürütülecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yıllık il içi atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Yeni görevlendirmeler kapsamında 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi.

Şube müdürlüklerine yapılan atamalarda Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü'ne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Başlı getirildi. Koruma Şube Müdürlüğü'ne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne ise Gökhan Karagül atandı.

Bazı görevler vekaleten yürütülecek. Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca, mevcut görevinin yanı sıra İnterpol/Europol ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüklerine; İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci ise Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.

İstanbul'un 18 ilçesinde de emniyet müdürleri değiştirildi. Adalar'a Alpaslan Şahin, Arnavutköy'e Tolga Öztürk, Ataşehir'e Muhammet Ahmet Katipoğlu, Bahçelievler'e Kıvanç Taşçı, Bakırköy'e Kürşat Mesut Özmen, Beyoğlu'na Oktay Çelik, Çatalca'ya Lütfü Doğan, Çekmeköy'e Nadir Öztürk, Eyüpsultan'a Can Coşkun, Gaziosmanpaşa'ya Özgür Yılmaz, Kağıthane'ye Ömer Faruk Günay, Kartal'a Fatih Tilki, Pendik'e İlyas Kayış, Sancaktepe'ye Yunus Gezer, Sarıyer'e Hakan Alpaslan Kırbaş, Sultanbeyli'ye Ahmet Serkan Tulum, Sultangazi'ye Arınç Çevik ve Tuzla'ya Abdulkadir Bilen atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur İstanbul Emniyeti'nde 9 şube müdürlüğü ve 18 ilçe müdürü değişti; vekaleten atamalar da yapıldı - Son Dakika

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