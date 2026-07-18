Sündüz Yaylası\'nda 33 yıl önce katledilen 24 kişi anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 33 yıl önce katlettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı.

İlçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi şehit edilen 11 aileden 24 kişi için anma programı düzenlendi.

Belediye Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Kartal, geçmişte bu topraklarda yaşanan acıların, tarihin en karanlık ve en vicdansız sayfalarından biri olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenleri ve onların aziz hatıralarını yad etmek için bir araya geldiklerini belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Terör örgütü, masum insanların üzerine kurşun yağdırarak sadece canlarımızı almadı, bölgenin huzurunu, kardeşliğini ve umudunu hedef aldı ancak unuttukları bir şey vardı. Bu millet, acısını yüreğine gömmesini bilmiş, şehitlerinin hatırasını ve bu toprakların bölünmez bütünlüğünü daima en üstün değer olarak muhafaza etmiştir. Sündüz'de kaybettiğimiz 14'ü çocuk 24 vatandaşımızın her biri bizim ortak yaramız, dinmeyen sızımızdır. Onların masumiyeti, bizim bu hain terör örgütüne karşı verdiğimiz haklı mücadeledeki en büyük kararlılık kaynağımızdır. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır. Devletimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca çalışmalarıyla terörün kökünü kazımış, aziz vatanımızın her köşesinde huzur ve güveni daim kılmıştır."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise terörü, terör örgütünü ve destekleyicilerini lanetlediklerini ifade ederek, "Yüreğimizde bu acı ve keder var olacaktır, birliğimizin, beraberliğimizin ve umutlarımızın da kaynağı olacaktır. Çocuklarımızın bir daha terör korkusuyla değil, güvenle, umutla geleceğe yürümesi için hep beraber bir sorumluluk edineceğiz. O sorumluluğu büyüteceğiz, bir olacağız, beraber olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye Yüzyılı'nda ve yeni gelişen 'Terörsüz Türkiye' vizyonunda inşa etmeye çalıştığı gibi hep beraber, birlik ruhuyla, beraber olarak o sorumluluğu kuvvetli bir şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

Van Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hakan Kahraman da aradan uzun yıllar geçmesine rağmen o kara günün acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini dile getirdi.

O gün anaların, babaların, eşlerin, evlatların, kardeşlerin yüreğine ateş düştüğünü söyleyen Kahraman, "Yaşanan tüm acılara rağmen hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyerek gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şehit ölünce değil, unutulunca ölürmüş. O yüzden aziz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Geride bıraktıkları kıymetli ailelerine dün sahip çıktığımız gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa, tarihin en acımasız katliamlarından birinde kaybettikleri canları anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları, Türk bayraklarıyla Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte dua eden katılımcılar, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Enver Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için de bu bölgeye çiçek bıraktı, dua etti.