CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Kartal'da partinin tarihine sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Kartal'da partinin tarihine sahip çıkma çağrısı yaptı

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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Kartal\'da partinin tarihine sahip çıkma çağrısı yaptı
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CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Kartal İlçe Başkanlığı ziyaretinde meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Yüksel, partinin tarihine ve birikimine sahip çıkacaklarını söylerken gençlerin ve kadınların parti içinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Kartal İlçe Başkanlığı ziyaretinde meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Partililere seslenen CHP'li Başkan Yüksel, "Hep birlikte partimizin tarihine, birikimine, geleneğine sahip çıkacağız. Sahip olmaya kalkmayacağız" dedi.

Yüksel, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ezgi Pekşen ve İl Gençlik Kolları Başkanı Aras Engez ile birlikte Kartal'da ilçe örgütüyle ve yurttaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından esnafı da ziyaret eden Başkan Yüksel, sorunları ve talepleri dinledi.

İlçe binası önünde meşaleler yakan partililer, Yüksel'i sloganlarla karşıladı. Ziyaret boyunca "Kartal burada, başkanının yanında", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

Burada konuşan Yüksel, Kartal örgütünün farklı siyasi süreçlerde partisine sahip çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendimizi CHP'den, onun hukukundan üstün kılmaya çalışırsak darmaduman oluruz. Bunun örneklerini de yakın zamanda yaşadık. Onun için hep birlikte partimizin tarihine, birikimine, geleneğine sahip çıkacağız. Sahip olmaya kalkmayacağız. Çünkü sahip olmaya kalktığınızda işi metalaştırırsınız. Sahip olmaya kalktığınızda efendi-köle hukuku kurmaya çalışırsınız. Sahip olmaya çalıştığınızda etrafınızdaki her şeyi ücretlendirirsiniz. Gönüllülüğü ortadan kaldırırsınız, her şeyi maaşa bağlamaya çalışırsınız. Kullanıp atarsınız, işiniz bittiğinde de terk edip gidersiniz. Ama sahip çıktığınızı korursunuz. İki gözünüzün bebeğinden daha çok değer verirsiniz. Sizler bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık birikimine, tarihine sahip çıkan, her şeyden önce insanın ve siyasetin doğasına sahip çıkanlarsınız. Onun için kendinizle gurur duyun."

Gençlerin düşünceleri, önerileri ve çalışmalarıyla partinin bütün kademelerinde söz sahibi olması gerektiğini belirten Yüksel, karar alma süreçlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmelerinin önemini vurguladı. Kadınların toplumsal ve siyasal yaşamdaki yerine de değinen Yüksel, kadınların hayatının mutfak ve çocuk odası arasına sıkıştırılamayacağını ifade etti. Kadınların emekleri ve düşünceleriyle her türlü görev ve makama gelebileceğini belirten Yüksel, bu anlayışın güçlenmesi için partililere çağrıda bulundu.

"AHLAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYACAĞIZ"

CHP'li Yüksel, "Hep birlikte partimizin tarihinden gelen ahlaki üstünlüğü koruyacağız. Bu ahlaki üstünlüğe hiçbir Cumhuriyet Halk Partili leke sürdürmeyecek. Leke sürdürtenle de işimiz olmayacak" dedi.

Partinin bütün kadrolarıyla birlikte çalışacaklarını belirten Yüksel, CHP'yi Türkiye'de iktidara taşıma hedefini vurguladı. Kartal örgütüne birlik çağrısında bulunan Yüksel, konuşmasını hakikati birlikte savunma mesajıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA
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