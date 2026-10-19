Kartal\'da Muhtarlar Günü\'nde protokol ve mahalle muhtarları buluştu

(İSTANBUL) - Kartal'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde ilçe protokolü ve mahalle muhtarları bir araya geldi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonu, merhum muhtar Ramazan Keklik'in kabri başında gerçekleştirilen anma programı ve muhtarların Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaretiyle devam etti.

Kartal'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri, Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Memiş Dikilidaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçenin tüm mahalle muhtarlarının hazır bulunduğu törene Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Yasin Ünder ve Adem Uçar, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Memiş Dikilidaş, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Muhtarlar Günü etkinlikleri, Kartal Kaymakamlığı tarafından Yakacık'ta düzenlenen kahvaltı programıyla devam etti. Programa Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tilki, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Müftüsü Ali Fuat Çandır, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Memiş Dikilidaş ve mahalle muhtarları katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi:

"Muhtarlık, yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle köklü bir kurumumuzdur. İleri demokrasinin önemli göstergelerinden biri olan muhtarlarımız, devletle millet arasında köprü görevi üstlenmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduklarında ilk başvurdukları kapı muhtarlıklarımızdır. Kartal'daki muhtarlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yalnızca Kartal'da değil, İstanbul'un farklı ilçelerinde ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde de yardım ve dayanışma çalışmalarına öncülük ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum."

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Kahvaltı programında söz alan Özgön ise muhtarların mahalle sakinleriyle yerel yönetimler arasında üstlendikleri önemli role değinerek, Kartal Belediyesi ile muhtarlar arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğini vurguladı.Muhtarların vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Özgön konuşmasında, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde ihtiyaç sahibi olan, herhangi bir sorunu ya da talebi bulunan vatandaşlarımızın ilk başvurduğu kişiler muhtarlarımız oluyor. Kartal'daki muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet etmek için ne kadar büyük bir gayret ve özveriyle çalıştıklarını yakından biliyoruz. Bu emeklerinden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız, mahallelerimizde yaşayan komşularımızın talep ve sorunlarını belediyemize iletiyor. Biz de muhtarlarımızla sürekli istişare ve iş birliği içerisinde çalışarak Kartallı komşularımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz."

Dikilidaş da programda yaptığı konuşmada, Muhtarlar Günü vesilesiyle kendilerini bir araya getiren Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı'ya teşekkür etti. Mahalle kültürünün korunmasında ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde muhtarların önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Dikilidaş, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

MUHTAR RAMAZAN MUHTAR MEZARI BAŞINDA ANILDI

Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, eski Topselvi Mahallesi Muhtarı Ramazan Keklik'in kabri başında gerçekleştirilen anma ziyaretiyle devam etti. Kahvaltı programının ardından Yaylalar Mezarlığı'na giden Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve mahalle muhtarları, görev yaptığı dönemde Kartal'a ve Topselvi Mahallesi'ne sunduğu hizmetlerle hatırlanan Ramazan Keklik'i mezarı başında andı. Merhum muhtarın ailesi ve yakınlarının da katıldığı ziyarette, Keklik'in mahalle sakinleri için verdiği emekler ve yerel yönetime sunduğu katkılar saygı ve minnetle yad edildi.