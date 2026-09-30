İstanbul Maltepe ve Kartal\'da 2 şüpheli tutuklandı, araçta 770 gram marihuana bulundu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zula araçta 770 gram marihuana ve 8 bin 500 TL nakit para ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, 14 Eylül'de Maltepe ve Kartal ilçelerinde sokak satıcılığı yaptıkları belirlenen İ.Ö. (22) ve T.E.G. (23) isimli şahısların, uyuşturucu maddelerin saklanması ve dağıtımında iki farklı araç kullandıkları tespit edildi.

Şahısların bir aracı uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla zula araç olarak kullandıkları ve kendilerine iletilen adres bilgileri doğrultusunda zula araçtan aldıkları uyuşturucu maddeleri diğer araçla belirlenen adreslere götürerek satışını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Her iki araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İ.Ö. ve T.E.G. yakalanırken, araçlarda yapılan aramalarda 770 gram marihuana, 3 adet cep telefonu ve 8 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 15 Eylül'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.