MHP Kartal ve Üsküdar Kongreleri Gerçekleşti

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kartal ve Üsküdar ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kartal İlçe Kongresi'nde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin ana gündeminin "kardeşlik, barış ve huzur ikliminin kalıcı şekilde tesis edilmesi, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" olduğunu ifade etti.

Dünyada farklı jeopolitik kırılmaların yol açtığı istikrarsızlıkların yaşandığını dile getiren Aksu, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği dönemde siyasi istikrar, ekonomik dayanıklılık, milli bütünlük ve stratejik vizyonun önem kazandığını belirtti.

Türkiye'nin bu çetrefilli dönemde "huzur ve güven adası" olduğunu kaydeden Aksu, ülkenin bölgesel güç ve küresel önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

Aksu, Türkiye'nin ana gündeminin Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge olduğuna işaret ederek, "Hedef, terörü bir daha yeşermemek üzere tarihin karanlık sayfalarına gömmek, bölücülüğü zihinlerden de çıkarmak ve gelecek nesillere daha güvenli bir vatan bırakmaktır. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, büyük bir ekseriyetle kabul edilecektir. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan bu tarihi adım, milletimizin desteğiyle nihai hedefe ulaşacak, huzur, barış ve kardeşliğin kök saldığı kalıcı bir iklim tesis edilecektir." diye konuştu.

MHP ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi ayağındaki prangalardan kurtarmanın gayretinde olduklarını aktaran Aksu, Türkiye'yi 2053 hedeflerine taşımak için milli birlik ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına da değinen Aksu, "Kamunun kaynaklarını çalarak 'Ben yürüyen parayım.' diyen alçaklardan, belediyelerde yetim hakkına el uzatan sülüklerden, milletin hayır için verdiği parayı kumarda bitiren haysiyetsizlerden ülkemizi inşallah temizleyeceğiz." dedi.

Tek adayla gidilen seçimde MHP Kartal İlçe Başkanlığına Ersin Uzunkaya seçildi.

"Kentin sorunlarını yerinde dinlemeye devam edeceğiz"

MHP Üsküdar İlçe Kongresi ise Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MHP MYK Üyesi ve eski Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede konuşan MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'un sahipsiz ve kaderine terk edilmiş durumda olduğunu belirterek, "Yaklaşık 7,5 yıldır basiretsiz bir İBB yönetimi tarafından ihanet edilen şehir için içimiz kan ağlıyor. Her yönüyle dünyanın tarih, kültür ve turizm merkezi olan İstanbul, ne acıdır ki liyakatsiz, yeteneksiz, iş bilmez, aymaz bir grubun adeta elinde oyuncak olmuş durumda. Parti içi çekişmelere kurban edilen İstanbul'un değerlerini büyütmek yerine, koltuk kavgalarını büyütüp bu güzide şehirden pay alma, koparma derdinde arkadaşlar. Hani bir tanesi vardı, ne diyordu? 'İstanbul nimet, nimet.' İstanbul ne nimet ne de sizin yağmalayacağınız bir ganimet. İstanbul bize ceddimizden, atalarımızdan kutlu bir emanet, bu böyle biline. Öyle yağma yok, İstanbul'u size yağmalatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli terörü bir daha geri dönmeyecek şekilde topraklarımızdan söküp atacak olan yasaya da imzasını atmıştır. Şunu herkes bilsin ki Genel Başkanımızın imzasını koyduğu yerde biz de canımızı ortaya koymasını biliriz. Kimse Türkiye'nin birlik, beraberlik, barış, kardeşlik projesine, Terörsüz Türkiye projesine oy hesaplarıyla milletvekili hesaplarıyla yaklaşmasın." dedi.

İstanbul'da toplumun farklı kesimlerinde umutsuzluk ve mutsuzluk gözlemlediklerini dile getiren Yılmaz, "Kentin sorunlarını yerinde dinlemeye devam edeceğiz. İstanbul bizim umudumuzdur. İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un sahibi değil hizmetkarı olmak için sahada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kongreye AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sendika, oda ve STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Tek adayla gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Mustafa Gider yeniden başkan seçildi.