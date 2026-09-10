Muğla'da teknede yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da teknede yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyeye sevk edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile kaptan adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile kaptan adliyeye sevk edildi.

Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanan 9 FETÖ zanlısı ile kaptanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Öte yandan, 40 bin 80 avro, 200 dolar, 4 bin 752 lira, ?3 sahte Belçika kimliği ele geçirilen "Peter Pan" isimli tekneye el konuldu.

Gözaltına alınan FETÖ zanlılarının ise meslekten atılan özel okul öğretmeni, işçi, tekniker, yurt müdürü ve zabit katibi olduğu öğrenildi.

Olay

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edilmişti.

FETÖ zanlılarının 6 Eylül'de Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduklarının belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçmişti.

Ekiplerce durdurulan teknede, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk ile tekne kaptanı yakalanmıştı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmış, 2 çocuk ise aile yakınlarına teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Terör, Datça, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da teknede yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

10:35
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray’ı doğradı
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da teknede yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement