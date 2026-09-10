Rize açıklarına acil iniş yapmıştı! Yolcuların son durumu belli oldu - Son Dakika
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Rize açıklarına acil iniş yapmıştı! Yolcuların son durumu belli oldu

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Gürcistan'ın Batum kentinden Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmek üzere havalanan özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan iki kişi taburcu edildi.

Havada motoru arızalanan özel uçağın Rize açıklarında denize iniş yapmasının ardından kurtarılan 2 kişiden sevindiren haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Werner ve Peiffer taburcu edildi.

BATUM'DAN HAVALANDI, MOTOR ARIZASI YAŞADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Fransız tescilli WT9 tipi özel uçak, dün saat 12.32'de Gürcistan'ın Batum Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Ordu- Giresun Havalimanı'na VFR, yani görerek uçuş kuralları kapsamında uçuş gerçekleştiriyordu. Uçuş sırasında motor arızası meydana geldi. Bunun üzerine uçaktakiler acil durum deklare etti ve uçak Rize-Artvin Havalimanı'na yöneldi.

Rize açıklarına acil iniş yapmıştı! Yolcuların son durumu belli oldu

RİZE AÇIKLARINDA DENİZE İNDİ

Motor arızası yaşayan özel uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na ulaşamadan denize acil iniş yaptı. Bakanlık, uçağın Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize indiğini açıkladı. Olayın ardından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri uçakta bulunan iki kişiye ulaşarak onları denizden kurtardı.

UÇAKTAKİ 2 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kişilerin Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer olduğu belirtildi. Werner ve Peiffer, kurtarma operasyonunun ardından sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki kişinin hastanedeki tedavileri tamamlandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen Werner ve Peiffer taburcu edildi.

DENİZE İNİŞİN ARDINDAN SEVİNDİREN HABER

Batum'dan başlayan uçuş, motor arızasının ardından Rize açıklarında denize yapılan acil inişle sonuçlandı. Uçakta bulunan iki kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmasıyla olayda can kaybı yaşanmadı. Hastanede kontrol ve tedavileri tamamlanan iki kişinin taburcu edilmesiyle birlikte, denize acil iniş yapan uçaktaki iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rize açıklarına acil iniş yapmıştı! Yolcuların son durumu belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize açıklarına acil iniş yapmıştı! Yolcuların son durumu belli oldu - Son Dakika

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