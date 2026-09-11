İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü

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İsrail, Hamas'ın askeri kanadının üst düzey isimlerinden Farah Hamed'i Gazze kentinin Şeyh İclin bölgesine düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü açıkladı. İsrail polisi, Şin Bet ve ordunun ortak operasyonunda hedef alınan Hamed'in, İkinci İntifada dönemindeki ölümcül saldırılarla bağlantılı olduğu ve 2011'de Gilad Şalit takasıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas'ın askeri yapılanmasına yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İsrail güvenlik birimleri, Farah Hamed'in Gazze kentindeki Şeyh İclin bölgesinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Hamas da daha önce Hamed'in aynı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

OPERASYONU ÜÇ BİRİM BİRLİKTE YÜRÜTTÜ

İsrail'in açıklamasına göre operasyon, İsrail Polisinin seçkin Gideonim Birimi (Birim 33), iç istihbarat servisi Şin Bet ve İsrail ordusunun ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Hamed'in yeri belirlendikten sonra Gazze'deki hedefe hava saldırısı düzenlendi ve Hamed öldürüldü. İsrail ordusunun yayımladığı kayıtlarda da saldırının gerçekleştirildiği anlara yer verildi.

HAMAS DA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Hamas, İsrail'in açıklamasından önce Hamed'in öldüğünü doğrulamıştı. Örgüt, Hamed'i askeri kanadında "komutan ve savaşçı" olarak tanımlarken, Batı Şeria'daki Kassam Tugayları Askeri Konseyinin üyesi olduğunu bildirdi.

İKİNCİ İNTİFADA DÖNEMİNDEKİ SALDIRILARLA SUÇLANIYORDU

İsrail güvenlik birimlerine göre Hamed, İkinci İntifada döneminde Batı Şeria'da faaliyet gösteren "Silwad hücresi" içinde yer aldı. İsrail, söz konusu hücrenin 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirilen bir dizi ölümcül silahlı saldırıdan sorumlu olduğunu belirtiyor.

Şin Bet, Hamed'i Kasım 2002'de Rimonim Kavşağı'nda Esther Galia Attiya'nın öldürüldüğü saldırıyla; Haziran 2003'te Route 60'ta Zvi Goldstein'ın öldürüldüğü saldırıyla ve Ağustos 2003'te Shalom Har-Melech'in öldürüldüğü saldırıyla bağlantılı olmakla suçluyor. Ağustos 2003'teki saldırıda bugün İsrail parlamentosunda milletvekili olan Limor Son Har-Melech de ağır yaralanmıştı.

3 İSRAİL ASKERİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRI

İsrail'in açıklamasında Hamed'in Ekim 2003'te Ein Yabrud'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya da katıldığı öne sürüldü.

Söz konusu saldırıda İsrail askerleri Elad Polak, Roi Yaakov Solomon ve Erez Idan hayatını kaybetmişti.

2011'DE GİLAD ŞALİT TAKASIYLA SERBEST BIRAKILDI

Hamed'in geçmişindeki dikkat çeken ayrıntılardan biri de 2011 yılında gerçekleştirilen Gilad Şalit esir takası oldu.

Ramallah bölgesinden olan Hamed, İsrailli asker Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılan Filistinli mahkumlar arasında yer aldı ve Gazze'ye gönderildi. İsrail kaynaklarına göre Hamed, Gazze'ye geçmesinin ardından Hamas'ın askeri kanadındaki faaliyetlerini sürdürdü.

BATI ŞERİA'DAKİ YAPILANMADA ÜST DÜZEY GÖREV

Şin Bet, Hamed'in daha sonraki yıllarda Hamas'ın "Batı Şeria Karargahı" olarak tanımladığı yapılanmada üst düzey görev üstlendiğini açıkladı.

İsrail güvenlik birimlerinin açıklamasına göre Hamed, Batı Şeria'da yeni üyelerin örgüte kazandırılması ve İsrail'e yönelik saldırıların planlanması konusunda faaliyet yürüttü. Hamed'in Gazze'deki savaş sırasında İsrail askerlerine karşı çatışmalara da katıldığı öne sürüldü.

SALDIRI ANI KAYIT ALTINDA

Operasyona ilişkin yayımlanan görüntülerde, Hamed'in hedef alındığı noktaya yönelik saldırının gerçekleştirildiği görülüyor. İsrail güvenlik birimleri, görüntüleri Hamed'e yönelik ortak operasyonun kaydı olarak servis etti.

Böylece Hamas'ın ölümünü duyurduğu Farah Hamed'in İsrail tarafından hedef alınarak öldürüldüğü, İsrail polisi, Şin Bet ve İsrail ordusu tarafından da resmen doğrulanmış oldu.

Operasyon, Şin Bet, İsrail, Dünya, Gazze, Hamas, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ömer Fırat Ömer Fırat:
    Bu nasıl başlık itraili destekler gibi atmışsınız 21 1 Yanıtla
    ahmet sevinç ahmet sevinç:
    senin kullandığın telefonun yazılımı itrailin başlıkta bir sıkıntı yok gayet güzel 0 13
  • Mehmet Erden Mehmet Erden:
    Attığınız başlık anlaşılıyor ki İsrail lehine açık bir şekilde çalışıyorsunuz... 19 0 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI Fatih IŞIKLI:
    Gibi değil zaten bunlar direk destekliyor 15 0 Yanıtla
  • Rengin Demir Rengin Demir:
    Yaşasın Israil 0 15 Yanıtla
  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    öldürülmemiştir şehit olmuştur. 9 0 Yanıtla
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