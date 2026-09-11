Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun - Son Dakika
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Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun

Veliaht Prens\'ten Trump\'a olay telefon: Husileri vurun
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Yemen'de Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemesi üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez arayarak Husilere saldırı düzenlenmesini istediği belirtildi. Trump talebi geri çevirirken, Washington'ın Riyad'a istihbarat ve hedefleme desteği sağlayacağı bildirildi.

Yemen'deki çatışmalarda dengeleri değiştirebilecek gelişmeler yaşanırken, Suudi Arabistan ile ABD arasında dikkat çeken bir diplomasi trafiği ortaya çıktı.

Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez aradı. Görüşmelerin merkezinde İran destekli Husilerin Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi yer aldı.

BİN SELMAN, TRUMP'TAN HUSİLERİ VURMASINI İSTEDİ

Habere göre Husilerin stratejik bölgelere doğru ilerlemesi üzerine Bin Selman, Trump'tan ABD'nin Husilere karşı doğrudan askeri saldırı düzenlemesini istedi.

Bu talebin, Riyad'ın temmuz ayındaki tutumuna kıyasla önemli bir değişiklik olduğu belirtildi. Axios'a göre Suudi yönetimi o dönemde Washington'a Husi tehdidiyle kendi imkanlarıyla mücadele edebileceği mesajını vermişti.

TRUMP TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

Ancak ABD Başkanı Trump, Bin Selman'ın doğrudan askeri müdahale talebini kabul etmedi. ABD'li yetkililer, Washington'ın şimdilik Husilere yönelik doğrudan askeri harekat planlamadığını belirtti.

Üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi, ABD'nin önceliğinin Kızıldeniz'deki seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak olduğunu belirtti. Washington'ın bölgesel güvenlik sorunlarının çözümünde müttefiklerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesini istediği aktarıldı.

ABD İSTİHBARAT VE HEDEF BİLGİSİ VERECEK

Washington doğrudan saldırıya mesafeli dursa da Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamaya devam edecek.

Axios'a göre ABD, Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacak. Böylece Washington doğrudan çatışmaya girmeden Riyad'ın Husi güçlerine yönelik operasyonlarına destek verecek.

HUSİLER STRATEJİK MOCHA KENTİNİ ELE GEÇİRDİ

Bin Selman'ın Trump'a yaptığı çağrının arkasında Yemen'deki hızlı Husi ilerleyişi bulunuyor. Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Mocha kentinin kontrolünü ele geçirdi. Kent, dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından biri olan Babülmendep Boğazı'na yakınlığı nedeniyle kritik öneme sahip.

Associated Press'e göre Husilerin Mocha'yı ele geçirmesi, grubun 2022'deki ateşkesten bu yana elde ettiği en önemli saha kazanımlarından biri oldu.

BABÜLMENDEP İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bir geçiş noktası. Husilerin bölgeye yönelik ilerleyişi, yalnızca Yemen'deki askeri dengeler açısından değil, uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatları açısından da risk oluşturuyor. AP'nin aktardığı verilere göre küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Babülmendep üzerinden gerçekleştiriliyor.

Boğazın Suudi Arabistan açısından önemi de son dönemde daha fazla arttı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalarının ardından Suudi petrolünün Kızıldeniz üzerinden taşınmasında Babülmendep kritik güzergahlardan biri haline geldi. 2024'te boğazdan günlük ortalama yaklaşık 4,1 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü geçti.

PETROL FİYATLARINI DA ETKİLEDİ

Yemen'deki son gelişmeler enerji piyasalarına da yansıdı. Husilerin stratejik kıyı bölgelerindeki ilerleyişi ve Babülmendep'e ilişkin endişelerin artması petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Axios, Husilerin ilerleyişi sırasında petrol fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekti.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar temmuz ayından bu yana yeniden yoğunlaştı. Husiler 2014'ten beri başkent Sana dahil ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ederken, uluslararası alanda tanınan hükümet ve müttefikleri ağırlıklı olarak güney ve doğudaki bölgeleri elinde tutuyor.

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Son Dakika Suudi Arabistan Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Mekke savunma paktı üye ülkeler için savaş demektir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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