Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada - Son Dakika
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Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada

Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut\'un yakalanma anı kamerada
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İstanbul'da uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İslam Yakut, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Sahte kimlikle saklanan Yakut'un kriptolu sistemler üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği belirlenirken, yakalandığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından aranan İslam Yakut'un izine ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Operasyona Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı da destek verdi.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU SEVKİYATLARINI ORGANİZE ETTİĞİ BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda İslam Yakut'un, bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi.

Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği, yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu tespit edildi.

Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada

SARİYER'DEKİ ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından arama kararı bulunan Yakut'un İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını derinleştirmesi üzerine Yakut'un Sarıyer'deki bir adreste saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.

SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYORMUŞ

Ekipler, 10 Eylül'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. İslam Yakut, operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı adreste gerçekleştirilen aramalarda ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Yakut'un gerçek kimliğini gizlemek amacıyla sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Aramalarda D.G. adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi.

Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

İslam Yakut'un Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandığı anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde ekiplerin operasyon kapsamında şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldığı anlar yer aldı.

ÖRGÜTE 2024'TE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütünün daha önce de güvenlik güçlerinin hedefinde olduğu ortaya çıktı.

2024 yılında örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün diğer lideri olduğu belirlenen E.Y. ile birlikte yönetici ve üyeler yakalanarak tutuklandı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına da el konuldu.

ÖRGÜT TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İslam Yakut'un yakalanmasıyla birlikte örgüte yönelik operasyonlarda önemli bir aşama daha tamamlandı. Güvenlik birimlerinin çalışmalarının ardından, Yakut'un da gözaltına alınmasıyla suç örgütünün tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Asya ulkelerindeki gibi kanun lazım.iyide.avrupanin amerikanin kendine hayrı yok kara kara dusunuyor 0 0 Yanıtla
  • demirtashuli@gmail.com [email protected]:
    Norko polisimiz başarılı bir operasyona imza attı. Ayağınıza taş değmesin. 0 0 Yanıtla
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