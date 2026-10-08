Uşak\'ta üniversite güvenlik tedbirleri Vali Kartal başkanlığında görüşüldü

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında, üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla eğitim-öğretim dönemi boyunca yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Merkez Yerleşkesi ile 5 ilçede bulunan Meslek Yüksekokullarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalar ile eğitim-öğretim dönemi boyunca yürütülecek çalışmalar detaylı şekilde görüşüldü.

Toplantıya Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.