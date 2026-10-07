Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde yaşanan olay, bir yabancının öğretmen olduğunu söyleyerek okulda görev yapabilmesi nedeniyle güvenlik tartışmasına yol açtı. Amy Jones isimli kadın, Rufus King Lisesi'ne geldikten sonra yedek öğretmen gibi davranarak bir sınıfa girmeyi başardı. Jones'un okul tarafından görevlendirilmiş bir öğretmen olmadığı ise öğrencilerle temas kurmasının ardından ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜNÜŞLERİYLE DALGA GEÇTİ

İddiaya göre sınıfa giren Jones, ders vermek yerine öğrencileri hedef alan ifadeler kullanmaya başladı. Çocukların ırkları, kiloları ve fiziksel görünümleri hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiği belirtilen kadının bir öğrenciye "şişman çocuk" dediği ve sınıfta küfür ettiği öne sürüldü.

Yaşananların ardından okul aynı gün velilere bir yedek öğretmenin öğrencilere yönelik uygunsuz ifadeler kullandığını bildirdi. Ancak söz konusu kişinin gerçekte yedek öğretmen olmadığı bilgisi ailelerle daha sonra paylaşıldı.

GÜVENLİKTEN GEÇİP SINIFA KADAR ULAŞTI

Olayın ardından en çok tartışılan konu ise Jones'un öğretmen olmadığı halde okula nasıl girebildiği oldu. Yetkililerin aktardığına göre kadın, okulun güvenlik noktasından geçti, resepsiyonda işlemlerini yaptırdı ve ardından herhangi bir engelle karşılaşmadan sınıfa ulaştı.

Okul Müdürü Doreen Badillo, velilere gönderdiği açıklamada Jones'un kabul edilmesi sırasında gerekli prosedürlerin uygulanmadığını bildirdi. Yedek öğretmen olarak gelen kişilerin sistemde kayıtlı olup olmadığının ve gerçekten o okulda görevlendirilip görevlendirilmediğinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Badillo, Jones için bu doğrulamanın yapılmadığını açıkladı.

VELİLERDEN TEPKİ

Olay, çocuklarını Rufus King Lisesi'ne gönderen ailelerde de endişeye neden oldu. İkinci sınıfa giden bir öğrencinin annesi Courtney Daniels, öğretmen olmayan bir kişinin okulun içine kadar girebilmesinin kendisini kaygılandırdığını söyledi. Daniels, kızının da olayın ardından okula kimlerin girebildiği ve güvenlik kontrollerinin yeterli şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda endişe yaşamaya başladığını anlattı. Aileler, benzer bir güvenlik açığının tekrar yaşanmaması için okul yönetiminin gerekli değişiklikleri yapmasını istedi.

AĞIR SUÇLAMALARLA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Jones, olayın ardından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında ‘kamu çalışanı gibi davranmak’ ve ‘çocukları zararlı içeriklere maruz bırakmak’ dahil ağır suçlamalar yöneltildi. Duruşmada Jones'un avukatı, müvekkilinin geçmişte ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirtti. Jones'un bir psikiyatri kliniğinde gözetim altına alındığı bildirildi. Mahkeme Komiseri Rosa Barillas ise çocukların okulda güvende olmasının beklendiğini belirterek yaşananların kendisini endişelendirdiğini söyledi. Jones'un ay içerisinde yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.