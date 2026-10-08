Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin - Son Dakika
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Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, son günlerde gündemde olan fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, yanlış yapanların yanı sıra ihmali veya kusuru bulunanların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanımızın neşteri keskindir. Arkadaş, neştere konu olmadan adım atılmaz mı? Bizi yoran, kamuoyunda bizi tartıştıran birkaç kişi, 'ben neştere konu olmadan gereğini yapacağım' demez mi? İstifa mı diyorsun, af mı diyorsun, ne diyorsan bir bak aynaya" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Turan, programı kapsamında AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Parti teşkilatıyla bir araya gelen Turan, ziyaretinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Turan, konuşmasında Isparta’da kadın muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıya da değinerek, ardından il başkanlığı ve parti teşkilatını ziyaret ettiğini söyledi.

Turan, “Aranızda olmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün Türkiyemizin kadın muhtarlarıyla Ispartamızda çok özel toplantı yaptık. Toplantımızda ardından il başkanımızı ve ekibini ziyaret etmeye görev bildik. Hani böyle kendi evimizdeyiz gibi derler ya tam da onu yaşıyoruz. Şu an biz Ispartamızda partimizde kendi evimizde gibi davranıyoruz, hissediyoruz. Bize bu sıcaklık hissettiren başta başkanımız olmak üzere tüm ekibimize teşekkür etmek istiyorum” dedi.

"ÜZGÜNÜZ, YORGUNUZ AMA DAHA DOĞRUSU KIRGINIZ"

Parti teşkilatlarının çalışmalarına dikkat çeken ve teşkilat mensuplarının mesai dışında da parti çalışmalarına zaman ayırdığını belirten Turan, bu emeğin zarar görmemesi gerektiğini söyledi. Turan, “Lafı dolandırmaya gerek yok. Son dönem hepimizin üzüldüğü, rahatsız olduğu, sıkıldığı konular var biliyorsunuz. Dediğim gibi bu siyasi hareket sadece köprü vaat etmez, toplum ahlakı öngörülür derken bu lafı dolandırmama iddiasına şunu söylemek isterim. Üzgünüz, yorgunuz ama daha doğrusu kırgınız” ifadelerini kullandı.

Turan, teşkilat mensuplarının aileleri ve işleriyle ilgili sorumluluklarının yanı sıra parti çalışmalarına da zaman ayırdığını belirterek, “Hiç kimsenin bu aziz Ispartalı Yusufların hatırasını yormaya, bozmaya hakkı olmadığını düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönmesine de değinen Turan, yaşanan tartışmaların toplumsal ve siyasi açıdan rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.

Turan, “Depremi, seli, darbeyi birçok uluslararası operasyonu aşmış bir milletiz. Ama denizi aşıp derede boğulmayı hazmedemiyoruz. Bu son virajı açıkçası vicdanım yüreğim kaldırmıyor” diye konuştu.

Yaşanan tartışmanın tek bir kişi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Turan, “Konu bir kişiyi ifade etmek, bir şahsı ifade etmek değil. Bir meseleyi tartışıyoruz. Partimizin imajına zarar veren bir anlayış tartışıyoruz. Bu anlayışı arındırmak, temizlemek zorundayız” dedi.

"KİM YANLIŞ YAPMIŞSI BU KONUDA ADIM ATILACAKTIR"

Fon soruşturması kapsamında yargı sürecinin devam ettiğini belirten Turan, yanlış yapan herkes hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Turan, “Birileri kendi arkadaşlarının yaptığı yanlışa yapsın ne var derken birileri onların yargı nezdinde suçu bulunma sürecinde eylem yaparken sahip çıkarken Cumhurbaşkanımıza ilk an itibariyle ekibine talimat verip kimin yanlışı varsa gelini yapın demesi onun durduğu ahlaki noktayı gösteren çok güzel bir tavır” ifadelerini kullandı.

Süreçte bazı kişilerin paraları iade ettiğini, bazı kişilerin ifadeye çağrıldığını, mallara el koyma, tedbir kararları ve yurt dışına çıkış yasağı gibi uygulamaların gündeme geldiğini belirten Turan, “Bunlar zamanla duyulmaya başlayacak, anlaşılmaya başlayacak ama yapanın yanına kâr kalmayan bir süreci hep beraber yaşayacağız. Zaten yargı gereğini yapıyor, yapacaktır. Kim yanlış yapmışsa bu konuda adım atılacaktır” dedi.

"HEM PARA KAZANAYIM HEM DEVLETTE OLAYIM HEM GENEL MERKEZDE OLAYIM OLMAZ"

Turan, açıklamasının devamında kamu görevlerinde bulunan kişilerin attıkları adımlara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Kamu görevi ile kişisel kazanç arasındaki sınırın korunması gerektiğini belirten Turan, “Ama hem para kazanayım hem devlette olayım hem genel merkez olayım, olmaz” dedi.

Turan, “Bizim kimsenin zenginliğine gözümüzü yok. Ama değerlerimizi yok ediyorsunuz. Kimsenin parasına bulunduğu gözümüz yok. Ama kendi doğrularımızı hırpalıyorsunuz. Üzülmüyor muyuz? Rahatsız olmuyor muyuz? Olmadık mı hep beraber? O yüzden diyorum. Yanlış yapmayacağız. Yapanlara da imkan vermeyeceğiz” diye konuştu.

Soruşturma sürecinin yalnızca yanlış yaptığı iddia edilen kişiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Turan, ilgili kurum ve yöneticilerin de sorumluluklarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Turan, “Hırsıza hesap soralım. Ama bekçinin suçu yok mu? Kapıdaki bekçinin hiç görevi yok mu? Şimdi falanca kişi çalmış, çok para almış. Almış kabul. Geleni yapılsın kabul. Hırsıza geleni yapalım kabul. Ama kapıdaki bekçinin ilgili kurumun bu sistemi takip etmek zoru olanın kusuru yok mu? Neden bir kişiye boğulup kalıyoruz?” ifadelerini kullandı.

Turan, açıklamasının sonunda sürecin kurumlar tarafından ele alınması gerektiğini belirterek, “Hangi kurumun hangi yöneticisi varsa geleni yapmak görevimiz olması lazım. Ben liderime güveniyorum. Ekibinim konuyu çözeceğine inanmak istiyorum” dedi.

"NEŞTERE KONU OLMADAN ADIM ATILMAZ MI?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meselede "neşterinin keskin" olduğunu ve gereğini yapacağına güvendiğini belirten Turan, asıl beklentisinin sorumluluğu bulunan kişilerin kendiliğinden adım atması olduğunu söyledi.

Turan, "Arkadaş, neştere konu olmadan adım atılmaz mı? Bizi yoran, kamuoyunda bizi tartıştıran birkaç kişi, 'ben neştere konu olmadan gereğini yapacağım' demez mi?" ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu bulunanlara çağrıda bulunan Turan, "İstifa mı diyorsun, af mı diyorsun, ne diyorsan bir bak aynaya" dedi.

Turan, "Kim bu konuda Cumhurbaşkanımızı yorduğunu düşünüyorsa, yormaması için gereğini yapsın" ifadelerini kullandı.

"GARİBANIN UMUDU ERDOĞAN"

Konuşmasının sonunda 25 yıllık iktidar sürecine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu güvene değinen Turan, mevcut krizin bu birikimin üzerine yük bindirdiğini söyledi.

Turan, Erdoğan'a ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Garip gurebanın umudu Erdoğan, şehit ailesinin umudu Erdoğan, çocuğu dağa giden annenin umudu Erdoğan, afetzedelerin umudu Erdoğan, Gazeli çocuğun annenin umudu Erdoğan, Afrika'daki mazlumun umudu Erdoğan. Tüm dünyanın yükünü taşıyan bu lider, Atlas gibi bütün yükü omuzlarında taşıyor. Bizim o yükü artırma gibi bir lüksümüz yok; yükü alma gibi bir derdimiz olmalı."

Partinin kimliğinin yalnızca yol ve altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını belirten Turan, bu kimliğin mazlumun ve garibanın yanında olma iddiasından geldiğini ifade etti.

Turan, teşkilat mensuplarına seslenerek konuşmasını "Yanlış yapanlara sahip çıkanlara inat, doğruya ve ilkelere sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

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    Yorumlar (4)

  • Aksacli.3458 Aksacli.3458:
    devletin neşterini vurun kimseye acımayın,vatandaş krizlerle boguşurken bunların yaptığı hainlik. 6 0 Yanıtla
  • 389700 389700:
    ağzına sağlık çok güzel konuştun suçlular hakkında en kısa zamanda tedbirler alınması lazım yoksa AK parti büyük yara alır sayın bakan dediğiniz gibi suçlar en kısa zamanda kendilerini temize çıkartmaları lazım istifa etmeleri lazım 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    iyi ki AK partili değilim Allah'a hesap veremem bir oyla 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    bu koltuklar çok tatlıki kimse istifa etmiyor bülent bey . 2 0 Yanıtla
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