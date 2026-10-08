Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Ulaşım altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Suriye Ulaştırma Bakanı, yapılan yeni yolun pürüzsüzlüğünü ve işçilik kalitesini kanıtlamak için ilginç bir teste imza attı. Seyir halindeki aracın içine yerleştirilen bir bardak suyun yolculuk boyunca dökülmediğini gösteren görüntüler kısa sürede yayıldı.

"ADAMLAR İYİ YOL YAPMIŞ"

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Kullanıcılar bakanın yöntemini sempatik ve ikna edici bulurken, gönderinin altına "Adamlar iyi yol yapmış", "Sarsıntı sıfır, işçilik harika" gibi çok sayıda takdir toplayan yorum yapıldı.