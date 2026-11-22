Ünlü oyuncu Almila Ada'dan sevindiren haber geldi. Bir süredir ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan 32 yaşındaki oyuncu, anne oldu. 2025 yılında iş insanı İhsan Çilsal ile hayatını birleştiren Ada, bir kız bebek dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, mutluluğunu bebeğiyle birlikte çekilen ilk fotoğraflarını yayımlayarak duyurdu.

KIZINA VERDİĞİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Almila Ada ve İhsan Çilsal çifti, ilk çocuklarına Yasemin Lia adını verdi. Doğumun ardından kızını kucağına aldığı fotoğrafları yayımlayan oyuncu, paylaşımına şu duygusal notu düştü:

"Hayat sana hep en güzel çiçeklerini sunsun, mucizeler hiç eksik olmasın… Yasemin kokulu canım kızımız Yasemin Lia hoş geldin!????"

Ünlü oyuncunun paylaşımı, sevenlerinden tebrik mesajları aldı.

"HİÇ UNUTMAK İSTEMEDİĞİM 9 AY"

Hamileliği boyunca yaşadığı özel anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Almila Ada, doğumdan günler önce yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını "Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o dokuz ay..." notuyla yayımlamıştı. Ada'nın bu paylaşımına oyuncu arkadaşlarından da tebrik mesajları gelmişti.

GEÇEN YIL EVLENMİŞLERDİ

Almila Ada, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 22 Haziran 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Ünlü oyuncu, Haziran 2026'da bebek beklediğini duyurarak "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, ilk çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte evliliklerinde yeni bir döneme adım attı.