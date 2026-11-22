Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden, ortaokulu bitirdiği yıl evlendirilen, okula gidemediği için arkadaşlarını gözyaşlarıyla izleyen Hatice Güneş, eşinin vefatının ardından hem iki çocuğunu tek başına yetiştirdi hem de 13 yıl ara verdiği öğrenimini tamamlayıp akademisyen oldu.

Hatice Güneş, 1973'te Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dünyaya geldi. Annesini 5 yaşındayken elektrik kazasında kaybeden Güneş, anneannesi ve dedesinin yanına taşındı. Babasının trafik kazasında hayatını kaybettiğini 7 yaşında, dedesinin dinlediği radyodaki haberlerde öğrendi.

İlkokul ve ortaokulu burada tamamlayan Güneş, hemşirelik lisesinde eğitim almaya hak kazansa da ortaokuldan mezun olduğu yıl evlendirilince okula gidemedi ve arkadaşlarını gözyaşlarıyla izledi.

İĞNE OYASI SATIP GİRDİĞİ SINAVDA TÜRKİYE 195'İNCİSİ OLDU

Evinde 2 çocuğunu büyüten Hatice Güneş, 1999'da radyoda ortaokul mezunları için memurluk sınavını duyunca evde yaptığı iğne oyalarını satıp sınav ücretini yatırdı. Sınavda 94 puan alarak Türkiye 195'incisi olan Güneş, Bolvadin'deki Adalet Meslek Lisesine hizmetli olarak atandı.

Güneş, çalışmaya başladığı yıl eşinin de desteğiyle açık liseye kaydoldu. Kızı ortaokula, oğlu ilkokula gittiği dönemde kendisi de lise öğrencisi oldu, akşamları çocuklarıyla bir araya gelip ders çalıştı. Güneş'in kızı 2003 yılında fen lisesini, kendisi ise Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünü kazandı. Öğrenimi dolayısıyla Konya Adliyesine tayin olan Güneş, derslerine devam ederken kanser teşhisi konulan eşi ve çocuklarıyla ilgilendi. Güneş, bölümünü ikincilikle bitirdiği yıl kızı da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Güneş'in eşi 2005 yılında hayatını kaybedince, iki çocuğun yükü anneye kaldı. Kızını yalnız bırakmamak için Malatya'ya taşınan ve buradaki adliyede çalışan Güneş, Adalet Bakanlığının ünvan değişikliği sınavını kazanarak Malatya Cezaevinde öğretmen oldu. Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansa başlayan Güneş önce Malatya'dan, oğlunun lise öğrenimi için tayin istediği İstanbul Silivri'den Konya'ya gidip gelerek yüksek lisansını tamamladı.

KIZIYLA AYNI ÜNİVERSİTEDE DERS ÇALIŞTI

Hatice Güneş, İnönü Üniversitesinde doktoraya kabul edildi, aynı üniversitenin tıp fakültesinde okuyan kızıyla Malatya'da yeniden birlikte ders çalıştı.

Doktorasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesine doktor öğretim üyesi olarak kabul edilen Güneş, Yunus Emre Enstitüsünün görevlendirmesiyle Hindistan'daki Jamia Millia Islamia Üniversitesinde Türkçe öğretti.

Buradaki gözlemlerinden ve tanıştığı kişilerden yola çıkarak Türkiye, Hindistan ve Kanada'dan üç kadının hikayesini anlattığı "Lotus Çiçekleri" romanını kaleme aldı, kitapta zorluklara rağmen ayakta duran üç kadının hikayesini aktardı.

Roman ve çocuk kitapları yazmaya devam eden Güneş, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı olarak profesör ünvanıyla öğretmen adaylarının yetiştirilmesine katkı sunuyor.

'BEN OKUYAMADIM DİYE SÜREKLİ AĞLARDIM'

ADÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Güneş, AA muhabirine, hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen asla pes etmediğini söyledi.

Ortaokuldan sonra okula gidemediği dönemde liseye giden arkadaşlarını gördüğünde yaşadıklarını "Onları görürdüm ve onlar gözden kaybolana kadar arkalarından gözyaşı dökerdim. Ben okuyamadım diye sürekli ağlardım." sözleriyle anlatan Güneş, Mehmet Akif Ersoy'un "Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak" şiirinin kendisine yol açtığını kaydetti.

Güneş, ümitsizliğe kapılmadığını vurgulayarak, "Her zaman için ümitsizliğe kapılmadan, ümide sarılarak gitmek lazım. Akif der ki 'Eller de senin, baş da senindir.' Yani eller senin, baş da senin, o elle, o başla ne yapabilirsin? Çok çabalayabilirsin." ifadelerini kullandı.

Eşinin vefatının ardından çok ağladığını aktaran Güneş, "Çocuklarım da benim yaşadığım yolları yaşayarak babasız olarak büyüyeceklerdi, bu gerçekten zor bir durumdu. Ama şunun da bilincindeydim, bizler Müslümanlar olarak kaza ve kadere iman etmişizdir. 'Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir' felsefesiyle daha fazla gayret etmem, annelik ve babalık etmem gerektiği bilinciyle daha çabaladım. Ben kendimi bıraksaydım o çocukları da kurtaramazdım." diye konuştu.

Öğrencilerine iyi bir öğretmen olmaları tavsiyesinde bulunduğunu kaydeden Güneş, "Öğrencilerime 'Duvar dibinde çalı dahi olsanız en iyi çalı siz olun.' diyorum. Her ne yaparsak en iyisini yapmaya gayret ettiğimizde en iyi vatanseverlik bu olacaktır. En iyi iman da bu olacaktır." dedi.