Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bolat\'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisinin ve ailesinin yatırım fonlarından yüksek kazanç sağladığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Ailesinin 37,8 milyon TL'lik tasarrufunun Şubat 2024'ten bu yana kira sertifikası hesabında bulunduğunu belirten Bolat, bu sürede hisse senedi alım satımı veya başka bir yatırım işlemi yapılmadığını söyledi. "Fona 400 koydu, 800 aldı" iddiasını "koskoca bir yalan" sözleriyle reddeden Bolat, iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki yollara başvuracağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamuoyunda kendisini, ailesini ve yürüttüğü görevi hedef aldığını belirttiği fon iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Bolat, açıklamasında gazeteci Murat Ağırel tarafından dile getirilen iddialara tepki göstererek, soruşturma öncesinde parasını çektiği ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetti.

"MAL BEYANIMIZ ZATEN DEVLETİN ELİNDEDİR"

Göreve gelmesinin ardından kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının mal varlığı bildirimlerini mevzuatta belirlenen usul ve süreler içerisinde yetkili kurumlara sunduğunu belirten Bolat, herhangi bir gelir veya mal varlığını gizlemediğini ifade etti.

Bolat, "Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir" dedi.

"37,8 MİLYON LİRALIK TASARRUF SUKUK HESABINDA"

Türkiye'de 1.200'den fazla yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda sermaye piyasası aracı bulunduğunu hatırlatan Bolat, 16 Eylül 2026'da 7 yatırım kuruluşu hakkında başlatılan incelemeler üzerinden kendi adının da tartışmaya dahil edilmesine tepki gösterdi. Bolat, yaşananları "sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" olarak nitelendirdi.

Ailesinin mali birikimine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası geçmişinden oluştuğunu söylediği 37,8 milyon TL'lik tasarrufun, bakanlık görevi nedeniyle profesyonel faaliyetlerine ara vermesinin ardından 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki SUKUK hesabına yatırıldığını belirtti.

Bakan Bolat, söz konusu yatırımın yaklaşık 2 yıl 8 aydır kapatılmadığını ve 16 Eylül'de başlatılan incelemelerden sonra da aynı hesapta tutulmaya devam edildiğini kaydetti. Bolat, bu süre içerisinde tasarruf üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı veya farklı bir yatırım işlemi gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

"400 KOYDU, 800 ALDI İDDİASI KOSKOCA BİR YALANDIR"

Kira sertifikasının getiri oranlarını da paylaşan Bolat, son bir aylık getirinin yüzde 1,82, son üç aylık getirinin yüzde 7,75, son altı aylık getirinin ise yüzde 18,81 olduğunu bildirdi.

Bolat, açıkladığı bu rakamlara işaret ederek kendisi hakkında dile getirilen "fona 400 koydu, 800 aldı" iddiasının "koskoca bir yalan" olduğunu söyledi.

"HİÇBİR FİNANS KURULUŞUNDA ORTAKLIK VEYA İMZA YETKİM YOKTUR"

Aile tasarrufunun yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta bulunduğunu yineleyen Bolat, bunun dışında herhangi bir borsa operasyonu gerçekleştirmediğini ifade etti.

Adı gündeme gelen yatırım veya finans kuruluşlarında yöneticilik, ortaklık ya da imza yetkisinin bulunmadığını belirten Bolat, söz konusu şirketlerin yönetim faaliyetleriyle ilişkilendirilmesine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"KRİPTO VARLIK VEYA YURT DIŞI YATIRIMIMIZ YOK"

Kendisinin ve ailesinin kripto varlığı ya da yurt dışında finansal yatırımı bulunmadığını dile getiren Bolat;  gelir, gider, ödeme ve diğer mali hareketlerinin devletin denetimine açık olduğunu belirtti.

Vergi veya sigorta primi borçlarının bulunmadığını da ifade eden Bolat; MASAK, SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının yapacağı her türlü denetime açık olduklarını bildirdi.

"MESNETSİZ YALANLARI YAYAN KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA BÜTÜN HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

Hakkında ortaya atılan iddiaların ailesini de etkilediğini belirten Bolat, 8 yaşındaki torunlarının yaşananlar nedeniyle ağladığını söyledi. İddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı hukuki haklarını kullanacağını açıklayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "63 yıllık hayatımızın ve 43 yıllık iş hayatımızın en büyük temeli şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük olmuştur. Kamuoyunu yanıltmaya, şahsımın itibarını zedelemeye ve görev yaptığım makama yönelik güveni sarsmaya dönük bu mesnetsiz yalanları yayan kişi ve kurumlar hakkında bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıkça beyan ediyorum."

Bakan Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduSPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değilAK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorumAK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum Fon krizinde tasfiye süreci başlıyor: 1 milyon liraya kadar ara ödemeFon krizinde tasfiye süreci başlıyor: 1 milyon liraya kadar ara ödeme İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedikİşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
Fon SoruşturmasıTicaret BakanıÖmer BolatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hakan Hatipoğlu “Gecede 400 bin para kazanıyor“ dedi, herkesin aklına aynı isim geldi Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı 10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
Gaziantep’te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı
Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
23:07
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
13:42
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 01:39:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei