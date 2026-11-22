İngiltere League One ekiplerinden Blackpool'da futbol kamuoyunu şaşkına çeviren bir ayrılık yaşandı. Kulüp, teknik direktör Ian Evatt'ın 45. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladıktan yalnızca 7 saat sonra deneyimli çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

AYNI GÜN HEM KUTLAMA HEM VEDA

45 yaşına giren Ian Evatt için kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ian Evatt'ın doğum günü kutlu olsun. Harika bir gün geçirmen dileğiyle." ifadelerine yer verildi. Ancak bu mesajın üzerinden yaklaşık 7 saat geçtikten sonra Blackpool yönetimi ikinci bir açıklama yayımlayarak, yaklaşık 12 aydır takımın başında bulunan İngiliz teknik adamın görevine son verildiğini açıkladı.

GEÇİCİ TEKNİK ADAM BELLİ OLDU

Öte yandan Ian Evatt'ın ayrılığının ardından Blackpool'da takımı geçici olarak 61 yaşındaki Steve Thompson'ın çalıştıracağı açıklandı.