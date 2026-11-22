Aleyna Tilki, festival sahnesinde tercih ettiği iddialı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Transparan ve pembe detayların öne çıktığı kombiniyle farklı bir görünüm sergileyen şarkıcı, yeni şarkısıyla da dinleyicilerine sürpriz yaptı.

SAHNEYE İDDİALI KOMBİNİYLE ÇIKTI

Genç yaşta müzik dünyasına adım atan ve sahne tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, bu kez festival konserinde tercih ettiği kıyafetle öne çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isim, enerjik performansıyla kış akşamında dinleyicilerine müzik dolu anlar yaşattı. Sahne kostümlerinde farklı tasarımları tercih eden Tilki, konser için siyah, pembe ve metalik detayların bir araya geldiği cesur bir kombin seçti. Alışılmışın dışındaki kıyafeti, gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

TRANSPARAN ÜSTÜ VE MİNİ ETEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Aleyna Tilki'nin sahne kostümünde en dikkat çekici parçalardan biri siyah transparan üstü oldu. Ünlü şarkıcı, bu parçayı pembe iç çamaşırı detayıyla tamamlayarak kontrast renklerin öne çıktığı bir görünüm oluşturdu. Parçalı tasarıma sahip sıra dışı mini eteği de kombinin dikkat çeken parçaları arasında yer aldı. Siyah ve pembe renklerin bir arada kullanıldığı kostüm, metalik aksesuarlarla tamamlandı. Tilki'nin tercih ettiği kıyafet, klasik sahne kostümlerinden farklı kesimleri ve dikkat çekici ayrıntılarıyla öne çıktı. Özellikle transparan kumaşın kullanımı ve mini etekteki parçalı tasarım, şarkıcının cesur moda tercihlerini yansıttı.