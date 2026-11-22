İngiltere Premier League'in 11. haftasında Hull City, sahasında konuk ettiği Brighton'ı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

KIRMIZI KART VE GELEN İKİ GOL

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin kırılma anı son dakikalarda yaşandı. Brighton'da Costinha, 89. dakikada Sorba Thomas'ı formasından çektiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü hemen değerlendiren Hull City, 90+2. dakikada ceza sahasında buluşan Oliver McBurnie'nin vuruşuyla 1-0 öne geçti. İskoç golcü, 90+5. dakikada bu kez Belloumi'nin pasını boş kaleye göndererek skoru 2-0'a getirdi ve maçın sonucunu tayin etti.

FERDİ KADIOĞLU SONRADAN OYUNA GİRDİ

Brighton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 80. dakikada Diego Gomez'in yerine oyuna dahil oldu.

ALİ KOÇ'TAN HULL CITY'E DESTEK

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, iki takım arasındaki zorlu karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti.

8 MAÇ SONRA KAZANDI

Sezona Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başladıktan sonra çıktığı 8 lig maçında 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sergej Jakirovic'in öğrencileri, bu sonuçla kötü gidişatı durdurdu ve 14 puana yükseldi. Fabian Hürzeler'in ekibi, 22 puanda kaldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.