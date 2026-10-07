TBMM Genel Kurulu... AK Partili Özlem Zengin\'den "fon krizi" çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda "fon krizi" olarak adlandırılan gelişmeler tartışılırken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Tekin, yaşananlarla ilgili listenin tamamının açıklanmasını istedi. Tekin, "Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Tamam, nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, siyasi partilerin grup başkanvekillerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları için söz verdi.

YENİ Yol Grubu adına Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, araştırma komisyonunun kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, AK Parti'nin de bu komisyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

MEHMET EMİN EKMEN: KOMİSYON KURULMASINA AK PARTİ'NİN İHTİYACI VAR

Ekmen, "Bu araştırma komisyonu bu Meclis'te kurulacak, gerçekten başka çaresi yok. 86 milyonun hakkını gözetmiyorsanız, 12 milyon AK Parti'li üyenin hakkını gözetmek zorundasınız, 25 milyon Recep Tayyip Erdoğan seçmenin hakkını gözetmek zorundasınız. Yani 300 tane, 500 tane alavereci, dalavereci, açgözlü, hırslı, milyar dolarları... Ya, biz hala eski parayla 'bin'e 'milyon', 'milyon'a 'milyar' diyen insanlarız. İlk defa yeni paraya geçildiğinden bu yana bir şahısla ilgili 'milyar' ifadesini kullanır olduk, bunun şaşkınlığı içerisindeyiz. Bunları koruma imkanınız yok, gücünüz yok" dedi.

Ekmen, komisyonun kurulmasının özellikle AK Parti içerisinde de ihtiyaç olduğunu savunarak, "Bu komisyonun kurulması gerekir, bundan kaçacak bir şey yok ve buna en çok AK Parti'nin ihtiyacı var ve buna en çok bu kirliliğin dışında olan AK Partili milletvekillerinin, AK Partili siyasetçilerin, AK Partili seçmenin ihtiyacı var. Aksi takdirde, bütün bir AK Parti ailesi ve dünyası bu bir avuç gözü doymaz insanın siyaset, bürokrasi ve iş dünyasında yarattığı şebekenin bir parçası gibi algılanıyor" diye konuştu.

UĞUR POYRAZ: MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BU HADİSENİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN GEREKLİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Genel Kurul'da yaptığı bilgilendirmenin ardından AK Parti sıralarının boşaldığını belirterek, bunu "yapıcı bir eleştiri" olarak değerlendirerek "Adalet ve Kalkınma Partisinin sıraları Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada olmasına rağmen dolup taşmamıştı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuşmasını bitirdikten sonra, şu sol tarafta bulunan yerde tek başına oturduktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi sıraları boşaldı" dedi.

Son iki gündür AK Parti sıralarında gördüğü durumu "siyasi depresyon" olarak nitelendirerek, Meclis araştırma komisyonunun muhalefetin "tatmin aracı" olmadığını söyleyen Poyraz, şunları kaydetti:

"Meclis araştırma komisyonu bu hadisenin ortaya çıkması, Adalet ve Kalkınma Partisindeki milletvekillerinin, siyasetçilerin ve bürokratların da dahil birçok kişinin de zan altından kurtulması. Aksi takdirde biraz önce Elvan Bey'in ifade ettiği gibi ben iki haftadır birtakım isimleri siyasi partilerin sözcülerinden ya da gazete manşetlerinden okumak istemiyorum. Bir parlamenter olarak, bir milletvekili olarak bundan hicap duyuyorum. Bu paraların ne kadarı yurt dışına çıktı, bu kurullar, bu kurumlar bunu görmedi mi, bunlarla ilgili bir kayıt tutmuyor mu? Bu kadar para yurt dışına transfer edilirken bizim iç denetim mekanizmalarımız ne yaptı ya da ne yapmadı ya da neden bunu yapmadı?"

Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine yapılan atıfların da süreçle birlikte değiştiğini savunarak, "Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde diye başladığınız ve bitirdiğiniz cümlelerin sonucunda bakın ortada bir fon krizi var, güven krizi var, yönetim krizi var ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cümlesi bir anda bıçak gibi kesildi" diye konuştu.

Poyraz, sorumluların ortaya çıkarılması için herhangi bir talimata ihtiyaç olmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanlığında koltuğunda oturan bir kişi, İçişleri Bakanlığında koltuğunda oturan bir kişi ve bugün bu parlamentodaki her bir koltukta oturan her bir milletvekili, her bir bürokrat, her bir siyasetçi Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarından önce, önce Anayasaya, sonra kanunlara ve ettikleri yeminlere uygun davranmak zorundalar" dedi.

SEVDA ERDEN KILIÇ: ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULASIYA KADAR BU KONUYU GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEYECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erden Kılıç, muhalefet partilerinin yaklaşık 30 saattir araştırma önergeleri üzerine konuşulması için uğraştığını belirterek "300 saat de olsa biz bu konuda ısrarlıyız. Araştırma komisyonu kurulasıya kadar bu Meclis'in gündeminden biz bu konuyu kesinlikle düşürmeyeceğiz. Şimdi 455 bin 758 yatırımcının parası kalmış. Aileleri, yakınları falan düşündüğümüzde milyonlarca insanı ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz burada" dedi.

Kılıç, "fon krizi" ifadesinin yaşananları yumuşattığını savunarak, "Kriz var, fon krizi falan diyoruz ama aslında baktığımızda fon soygunu bu. O kadar da yumuşatmaya, kibarlaştırmaya da gerek yok. Siyaset, bürokrat, yandaş bir araya gelmiş, böyle bir soygun yapmışlar" diye konuştu.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT: NE GİZLİYORSUNUZ, NEYİ TOPLUMDAN KAÇIRIYORSUNUZ?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, iktidarın iki gündür Meclis araştırma komisyonu kurulmasına karşı çıktığını belirterek, "Ne gizliyorsunuz? Neyi toplumdan kaçırıyorsunuz? Milletvekillerinin neyi bilmesini istemiyorsunuz? İki gündür burada nefes tüketiyoruz, iki gündür burada yapılan fon vurgununun arka perdesini anlatmaya çalışıyoruz. İktidarın bu sürece nasıl göz yumduğunu, kurumların nasıl işlerini yapmadığını söylemeye çalışıyoruz. Ama hala ikinci gününde de bir araştırma komisyonu kurulmaması için bir ısrar, bir inat var ve kurdurmak istemiyorlar" dedi.

Kamu kurumlarının sorumluluğuna ilişkin Kılıç Koçyiğit, "SPK Başkanlığı Yönetim Kurulunu ben mi atadım? Ben Parti mi atadı? BDDK Başkanlığı Yönetim Kurulunu biz mi atadık? İstanbul Borsasını, Borsasının Yönetim Kurulunda biz mi varız? MASAK raporlarını biz mi hazırlıyoruz? Niye işinizi yapmıyorsunuz? Niye denetleme görevinizi yerine getirmiyorsunuz? Yapmamışsınız, 500 bin insanı, ailesiyle 2 milyon yurttaşı, yüz milyonlarca dolar bu ülkeyi zarara uğratmışsınız ve gelmişsiniz hiçbir şey olmamış gibi maşallah konuşuyorsunuz yani. Biz artık söz bulamıyoruz yani. Olayın büyüklüğünü, vahametini anlatacak cümle bulamıyoruz, kelime bulamıyoruz" diye tepki gösterdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: MECLİS BU KONUYU ARAŞTIRMAYACAKSA NEYİ ARAŞTIRACAK?

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni yasama yılının ilk çalışma haftasında Meclis'in fon krizini araştırması gerektiğine dikkati çekerek "Görüyorum ki bu yasama yılı da millet için pek iyi geçmeyecek. Bakın ortada bir rezalet var. Bir fon dolandırıcılığı var. 100 milyar dolara yakın bir paradan bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin kaç katı? Dış borcun yüzde 20'si arkadaşlar! Dış borcumuzun yüzde 20'sinden bahsediyoruz, bakın 24 yıldır yaptığınız borçların yüzde 20'si. ve bunu Meclis'te konuşmuyoruz. ya bu araştırılsın! Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?" diye sordu.

Konuşması sırasında AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın güldüğünü söyleyen Başarır, "Burada insanlar mağdur olmuş, milyarlarca liralık dolandırıcılık var, adam gülüyor. Çok mu komik? Çok mu komik? Çok mu komik?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Baykan ile Başarır arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Başarır, Meclis araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini belirterek, "Meclis görevini yapmak zorundadır, Meclis araştırmak zorundadır. Bir tane akıllı çıkıp bu fonlara para yatırıp büyük karlar yaptıktan sonra çeker, yurt dışına bunu kaçıran kim, açıklamıyor. Buradaki görevi bize veriyorlar. Açıklıyoruz, gereği yapılmıyor" dedi.

Fon krizinin yanı sıra emekli maaşları ve asgari ücret üzerinden de değerlendiren Başarır, "Her gün bir polis, her gün bir atanmayan öğretmen, evladımız, çocuğumuz, insanlar intihar ediyor. Evine kahvaltılık götüremeyen bir adamın aldığı iki sucuk, peynir bu ülkede konu oluyor. Ülke bu durumda ama biz Meclis olarak bu konuyu konuşamıyoruz. Araştırma komisyonu kurulamıyor; kurulmalı, kurulmalı, kurulmalı, burada konuşulmalı, burada tartışılmalı. Bu ülkede gerçek anlamda bir adalet sorunu var işte, herkes tabii ki bunu dile getirecek. Eski parayla 2,2 katrilyondan bahsediyoruz efendim; bir kişiye. 20 milyar TL, eski parayla 20 katrilyon yurt dışına çıkarılmış; MASAK'ın haberi yok, iktidarın haberi yok, kimsenin haberi yok. Ya, benim ülkemdeki 20 milyar TL nasıl çıkıyor? Bu nasıl bir para?" diye konuştu.

ÖZLEM ZENGİN: BU ÖNEMLİ BİR MESELEDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sesinden dolayı özür dileyerek hasta olduğunu belirtti. Zengin, yaşanan gelişmeler nedeniyle üzgün olduğunu, milletvekillerinin de bu ağırlığı hissettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Burada konuşurken bence hacminden çok ağır ifadelerle konuşuyorsunuz. Bunu yaparken aslında bir anlamda bir tetiklenme yaratmaya çalışıyorsunuz. Şunu bilmenizi isterim; yani bir topluluk içerisinde bir yanlış varsa, o yanlış herkese, hangi partiden olursa olsun aynı şekilde rahatsız eder. Bu yaşanan, adına ne koyarsak koyalım; fon zihni, fon krizi, fon meselesi, fon soygunu, ne dersek diyelim bu önemli bir meseledir. Bugün teşekkür ediyoruz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da Genel Kurul'da ifade ettiler bunun hangi hacimde olduğunu; ama hacminden bağımsız olarak bu olayın varlığının çok önemli bir mesele olduğunu ifade ettiler."

Fon İzleme Kurulu oluşturulduğunu belirten Zengin, "Bu kurulla birlikte önce mağdur olan insanlarla ilgili tablo tespit edilerek bir an evvel 1 milyona kadar olan ödemelerin yapılması hedefleniyor. Yargısal süreç zaten devam ediyor. En önemli kısmının da bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Zengin, yaşananlarda örgütlü suç ihtimali bulunduğunu belirterek, "Biz 'Kim kaç lira almış'tan öte 'Bu suç nasıl işlendi', 'Bu suçu işleyenler içerisinde kamuda kim, hangi şekilde dahil oldu' bunun tespit edilmesi tüm Türkiye'nin geleceği için çok önemli, Türkiye siyasetinin geleceği için önemli" ifadelerini kullandı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun da nerede yanlış yapıldığının bulunması ve sistemin işleyişiyle ilgili sorunların tespit edilmesi konusunda görev yaptığını belirten Zengin, "Bu sebeple bu büyük soygunun, bu yapılan büyük... özellikle de insanların kandırılarak oluşturulan bu büyük problemli konunun, fon krizinin muhakkak surette hep beraber burada çözeceğimizi düşünüp Türkiye'de çözeceğimizi düşünüyorum. Yargının bunları muhakkak suretle cezalandırması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zengin, Meclis araştırma komisyonu kurulabileceğini belirterek, "Komisyon da kurulabilir; bu da bunlardan bir tanesidir. İleriki günlerde de yine bunu tartışırız. Komisyon bu aşamalardan bir tanesi ama şu ana kadar yapılanları da bir önem içerisinde değerlendirmek lazım" diye konuştu.

YENİ Partili Başarır'ın konuşmasının başında AK Partili Baykan ile tartışmasına atıfta bulunarak Genel Kurul'daki tartışmalara tepkisini dile getiren Zengin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerini potansiyel hırsız gibi anlatmanıza ben tahammül edemiyorum. Yok öyle bir şey ya! Yok öyle bir şey! 'Tebessüm etti' diye insanlara nasıl böyle söylersiniz?" ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR: BU İŞİ YAPANLARIN ADININ ÇIKARILMASINI, AÇIKLANMASINI İSTİYORUM

Başarır, tüm milletvekillerini genelleyerek konuşmadığını belirterek "Ben eminim burada çocuğuna 50 lira harçlık veren, sabah kahvaltısını hazırlayan milletvekilleri var. Onların şerefini ve onurunu da korumak için bu işi yapanların adının çıkarılmasını, açıklanmasını ben istiyorum" dedi.

Başarır, fon krizinin tartışıldığı sırada bazı milletvekillerinin tepkisine ilişkin ise "Ben intiharlardan, açlıktan, sefaletten bahsederken bir arkadaşımızın bakarak, kafasını sallayarak gülmesi beni rahatsız etti. Bunu söyleyeyim" diye konuştu.

ÖZLEM ZENGİN: NASIL OLRUSA BİLMİYORUM AMA LİSTE AÇIKLANSIN

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Tamam, nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların ardından, "Adaletin olmadığı yerde insan haysiyeti yoktur. İnsan şerefi yoktur, insan onuru yoktur. Bayrak bile sıkıntıdadır. Daha adaletli bir Türkiye'yi milletimiz adına doğru buluyoruz. Daha adaletli bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

UĞUR POYRAZ: ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDA ISRARIMIZIN SEBEBİ KİMSEYİ ZAN ALTINDA BIRAKMAMAK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da yeniden söz alarak, milletvekillerinin birbirlerini zan altında bırakmaması gerektiğini söyledi. Poyraz, "Burada her şeyden önce tüm milletvekilleri mesai arkadaşıyız. Dolayısıyla hiçbirimizin hiçbir şekilde ve hiçbir konuda birbirimizi zan altında bırakmak ve istihkar edecek bir tutum içerisinde bulunmamız mümkün değil. Elbette tartışacağız. Siz iktidar olarak icra makamında, biz de muhalefet olarak ikaz ve uyarı makamında bu süreçleri götüreceğiz ve yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Araştırma komisyonuna ilişkin ısrarlarının amacının kimseyi zan altında bırakmak olmadığını belirten Poyraz, "Dolayısıyla bu araştırma komisyonuyla ilgili konuda bizim ısrarımızın sebebi, kimseyi zan altında koymadan bu konuda el birliğiyle hep beraber parlamentonun, milli egemenliğin tecelligahının bu konuya el atabilmesi. Bu iktidar adına, muhalefet adına değil; millet adına. O yüzden Sayın Özgür Özel'in de bu çağrısını çok kıymetli buluyorum. Bu çağrıya iktidarın tüm bileşenlerinin de aynı desteği vermesini temenni ediyorum" diye konuştu.