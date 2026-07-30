Kartal’ın 20 mahallesinde asfalt seferberliği sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal’ın 20 mahallesinde asfalt seferberliği sürüyor

Kartal’ın 20 mahallesinde asfalt seferberliği sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

?Kartal Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla 20 mahallede 7/24 esasına dayalı kapsamlı bir asfaltlama çalışması yürütüyor.

(İSTANBUL) - ? Kartal Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla 20 mahallede 7/24 esasına dayalı kapsamlı bir asfaltlama çalışması yürütüyor.

?Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını daha konforlu ve modern bir hale getirmek için başlattığı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 17 bin ton sıcak asfalt serimi yapmayı planlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerindeki sakinliği de değerlendirerek 20 mahallede eş zamanlı mesai harcıyor. Deforme olan ve altyapı nedeniyle yıpranan yollar, zemin hazırlığının ardından kaliteli sıcak asfaltla kaplanıyor.

MAHALLE ARALARINDA BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

?Çalışmalar sadece ana arterlerle sınırlı kalmayıp mahalle aralarındaki sokakları da kapsıyor. Böylece ilçe genelinde kesintisiz ve sarsıntısız bir sürüş imkanı sağlanırken, kentin estetik görünümüne de katkı sunuluyor. Planlı yürütülen bu hamle sayesinde Kartal'ın her noktasında güvenli ulaşımın kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"KARTAL'IN HER SOKAĞINA AYNI ÖZENİ GÖSTERİYORUZ"

"Kartal'ın her mahallesinde vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Sadece ana caddelerimizi değil, mahalle aralarındaki sokaklarımızı da aynı hassasiyetle yeniliyoruz. Amacımız; dayanıklı, modern ve uzun yıllar güvenle kullanılabilecek bir yol ağı oluşturmak. Kentimizin yaşam kalitesini artıran yatırımlarımıza ara vermeden devam edecek, Kartal'ın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Kartal, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal’ın 20 mahallesinde asfalt seferberliği sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
08:32
Alanya’daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi
Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi
08:00
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 09:52:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kartal’ın 20 mahallesinde asfalt seferberliği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.