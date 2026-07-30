Kartal’ın 20 mahallesinde asfalt seferberliği sürüyor

(İSTANBUL) - ? Kartal Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla 20 mahallede 7/24 esasına dayalı kapsamlı bir asfaltlama çalışması yürütüyor.

?Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını daha konforlu ve modern bir hale getirmek için başlattığı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 17 bin ton sıcak asfalt serimi yapmayı planlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerindeki sakinliği de değerlendirerek 20 mahallede eş zamanlı mesai harcıyor. Deforme olan ve altyapı nedeniyle yıpranan yollar, zemin hazırlığının ardından kaliteli sıcak asfaltla kaplanıyor.

MAHALLE ARALARINDA BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

?Çalışmalar sadece ana arterlerle sınırlı kalmayıp mahalle aralarındaki sokakları da kapsıyor. Böylece ilçe genelinde kesintisiz ve sarsıntısız bir sürüş imkanı sağlanırken, kentin estetik görünümüne de katkı sunuluyor. Planlı yürütülen bu hamle sayesinde Kartal'ın her noktasında güvenli ulaşımın kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"KARTAL'IN HER SOKAĞINA AYNI ÖZENİ GÖSTERİYORUZ"

"Kartal'ın her mahallesinde vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Sadece ana caddelerimizi değil, mahalle aralarındaki sokaklarımızı da aynı hassasiyetle yeniliyoruz. Amacımız; dayanıklı, modern ve uzun yıllar güvenle kullanılabilecek bir yol ağı oluşturmak. Kentimizin yaşam kalitesini artıran yatırımlarımıza ara vermeden devam edecek, Kartal'ın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmayı sürdüreceğiz."