Kartal'da Yıkım Aşamasındaki Binada Çökme - Son Dakika
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Kartal'da Yıkım Aşamasındaki Binada Çökme

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İstanbul Kartal'da yıkım halindeki binanın üst kat balkonları çöktü, çevrede paniğe yol açtı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde yıkım aşamasındaki binanın balkonları ile duvarında çökme meydana geldi.

Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın üç, dört ve beşinci katlarının balkonları ile üst katın duvarı kendiliğinden çöktü.

Çökme esnasında kopan beton parçaları ile molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi.

Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler, binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.

"Binanın diğer tarafları da çatırdıyor"

Mahalle sakinlerinden Musa Keleş, gazetecilere, yüksek bir sesle uyandıklarını ve korkarak hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Binadan daha önceden zaman zaman çatırdama seslerinin geldiğini belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik. Çatırtı sesleri devam ediyordu ve itfaiyeyi aradık. İtfaiye ve zabıta geldi. Şerit çektiler ama binadaki tehlike devam ediyor. Yaklaşık 4 haftadır böyle, yıkımı yapmadılar. Her gün buraya polis geliyor. Yasaklı madde kullananlar da binaya girip çıkıyor. Burada bir tehlike altında böyle bekliyoruz. Belediye geliyor zaman zaman, ceza kesip gidiyor. Tedirginlik var, sokakta insanlar var, aktif bir cadde burası. Bugün burası yıkıldı çatıyı görüyorsunuz, o çatı da gelecek gibi görünüyor. Binanın diğer tarafları da çatırdıyor. Bahçede çocuklarımız var, arabamız var, bakalım ne olacak, bekliyoruz böyle.

Bir arkadaşımız müteahhidi aradı. Müteahhit 'beni niye arıyorsunuz?' diyor. Zabıta burada, vatandaş burada ama müteahhit ortada yok. 'Niye aradınız?' diyor beni. Böyle sorumsuzluk olmaz."

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Yıkım Aşamasındaki Binada Çökme - Son Dakika

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