Dövme acısı ölümle bitti! Sahte doktardan yanlış anestezi dehşeti

Kolombiya’da sırtına ve kalçasına yaptırmak istediği geniş kapsamlı dövmenin acısına dayanamayan 33 yaşındaki terzi Yenifer Garcia, trajik bir ihmal ve sahtekarlık zinciri sonucu yaşamını yitirdi. 20 yıllık hayat arkadaşını ve yaşları 10, 14, 19 olan üç çocuğunu geride bırakan talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

SAHTE DOKTORA 141 STERLİN ÖDEDİ

Dövme seanslarındaki şiddetli ağrılardan şikayet eden Garcia’ya bir arkadaşı, Sanchez Goes isimli bir "anestezi uzmanını" önerdi. Ağrılarını dindirmek isteyen kadın, kendisini doktor olarak tanıtan Goes ile 141 sterlin (600.000 Kolombiya pesosu) karşılığında anlaştı. Ancak Goes'un hiçbir anestezi tecrübesi olmayan bir hemşire olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 15 Ağustos günü doktor kılığına giren Goes’un Garcia’nın Terrazas de San Jorge mahallesindeki evine geldiği belirlendi.

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN VERDİ

İşlem sırasında bilinci açık olan ve kızıyla konuşan Yenifer Garcia, ağrıların dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine defalarca sakinleştirici enjekte edilmesini istedi. Talihsiz kadının kız kardeşi Claudia, Goes’un Garcia canı her yandığında arka arkaya enjeksiyon yaptığını belirtti. Hayat arkadaşı Jonathan Cantor’un ifadesine göre sahte doktor, Garcia’ya yedi kez ketamin ve farklı maddeler enjekte etti.

Aldığı aşırı doz nedeniyle fenalaşan Garcia için kızı hemen acil servis ekiplerini aradı. Telefona gelen talimatlarla annesini hayata döndürmeye çalışan genç kızın çabaları yetersiz kaldı; 33 yaşındaki anne, kızının gözleri önünde hayatını kaybetti.

EVDEN "PEMBE KOKAİN" VE KETAMİN ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan cinayet büro dedektifleri, evde bir kutu ketamin, Dormicum isimli anestezik madde, şırıngalar ve steril tozlar ele geçirdi. Garcia’nın kız kardeşi, şüphelinin hayvanları sakinleştirmede de kullanılan ve sokaklarda "pembe kokain" olarak bilinen uyuşturucu bir maddeden bahsettiğini öne sürdü.

Yerel meclis üyesi Avellaneda, reçeteli ve tehlikeli bu tıbbi maddelerin yetkisiz bir kişi tarafından nasıl temin edilebildiğini sorgularken; Bogota Sağlık Yetkilisi Luis Alexander Moscoso Osorio şu kritik uyarıda bulundu:

"Bu tür anestezik ilaçlar bilinç kaybına, kardiyovasküler krizlere, nöbetlere ve sinir sisteminin tamamen baskılanmasına yol açar. Sadece tam donanımlı klinik ortamlarda ve uzmanlarca uygulanmalıdır."

Polis ekipleri, evden kaçan sahte doktor Sanchez Goes'u yakalamak ve illegal ilaç tedarik zincirini çökertmek için geniş çaplı operasyon başlattı.