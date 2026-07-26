Düğünde Meşale Patladı, Genç Yaralandı
Ankara'da bir düğünde dans eden genç, ağzındaki meşalenin patlaması sonucu hafif yaralandı.
genç, gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi ateşledi.
AĞZINDA PATLADI
Bir süre sonra müzik eşliğinde dans eden genç, ağzına koyduğu meşalenin aniden patlaması sonucu yüzünden yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen olayda yüzünde hafif yanık oluşan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: İHA
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