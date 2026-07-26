Düğünde Meşale Patladı, Genç Yaralandı - Son Dakika
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Düğünde Meşale Patladı, Genç Yaralandı

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Ankara'da bir düğünde dans eden genç, ağzındaki meşalenin patlaması sonucu hafif yaralandı.

genç, gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi ateşledi.

AĞZINDA PATLADI

Bir süre sonra müzik eşliğinde dans eden genç, ağzına koyduğu meşalenin aniden patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen olayda yüzünde hafif yanık oluşan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde Meşale Patladı, Genç Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde Meşale Patladı, Genç Yaralandı - Son Dakika
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