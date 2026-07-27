Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın - Son Dakika
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Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. 2023'ten sonra VNL'de ikinci kez zirveye çıkan "Filenin Sultanları", tarihi zaferle birlikte büyük bir para ödülünü de kasasına koydu.

FIVB Milletler Ligi finalinde güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, parkeden 3-1'lik muhteşem bir galibiyetle ayrıldı. Bu tarihi zafer, Filenin Sultanları'na 2023 yılının ardından bu prestijli turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu getirdi. Kazanılan şampiyonluk, millilerimize kupanın yanı sıra devasa bir maddi gelir de sağladı.

ŞAMPİYONLUĞUN MALİ BİLANÇOSU

Turnuvayı zirvede tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sadece final galibiyetiyle değil, grup aşamasında sergilediği performansla da önemli bir gelir elde etti. Millilerimizin turnuvadan kazandığı ödül tablosu şu şekilde gerçekleşti:

  • VNL Şampiyonluk Ödülü - Finalde Brezilya Galibiyeti (3-1) - 1.000.000 Dolar
  • Grup Aşaması Galibiyetleri - 9 Galibiyet - 85.500 Dolar
  • Grup Aşaması Yenilgileri - 3 Yenilgi - 12.750 Dolar
  • Toplam Takım Kazancı - Turnuva Geneli - 1.098.250 Dolar

MELISSA VARGAS'A "EN DEĞERLİ OYUNCU" ÖDÜLÜ

Brezilya ile oynanan final maçına attığı 33 sayıyla kelimenin tam anlamıyla damga vuran yıldız oyuncumuz Melissa Vargas, performansının karşılığını bireysel olarak da aldı.

2026 Milletler Ligi'nin 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçilen Vargas, bu büyük onurun yanı sıra 30 bin dolarlık özel para ödülünün de sahibi oldu.

Filenin Sultanları, Melissa Vargas, Brezilya, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Resul_aski Nihat Resul_aski Nihat:
    Spor diye basinizi actiniz 2 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    super para odulune Bak. basaririsiz rekoam filminde oynayan turkiye futbol takimi bile elli kat fazlasini aldi 12 0 Yanıtla
  • Yenal Yildirim Yenal Yildirim:
    yakışır filenin sultanlarına umarım devletimizde katkıda bulunur 6 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    ahbap ın bir gecelik kumarı bu para 1 1 Yanıtla
  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    ödüle bak. ayıptır ya insan utanır biraz. bazı futbolcular 5 10 milyon dolar imza parası alıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın - Son Dakika
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