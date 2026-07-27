Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek - Son Dakika
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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
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Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Beyan sistemlerinde yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 1-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyeceğini duyurdu. GİB, çalışmaların tamamlanmasının ardından beyanname sistemlerinin yeniden hizmete açılacağını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Başkanlık, e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamayacağını bildirdi.

3 GÜN BOYUNCA BEYANNAME GÖNDERİLEMEYECEK

GİB'in açıklamasına göre, 1 Ağustos 2026 saat 00.00 ile 3 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında beyanname sistemlerine erişimde kısıtlama uygulanacak. Bu süre boyunca DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyecek.

ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SİSTEM YENİDEN AKTİF EDİLECEK

Başkanlık, planlanan sistem çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için beyanname sistemlerinin en kısa sürede yeniden kullanıma açılacağını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek - Son Dakika
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