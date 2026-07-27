Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar - Son Dakika
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Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar

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İstanbul'daki kundaklama ve kurşunlama olaylarına ilişkin Bodrum'da yakalanan 7 şüphelinin cep telefonlarından dikkat çeken yazışmalar çıktı. Şüphelilerin, rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'ın kaldığı otel, kullandığı araçlar ve konum bilgilerini kendi aralarında paylaştıkları, saldırı hazırlığında olduklarının değerlendirildiği belirtildi. "Tatil yapıyorduk" savunması yapan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık bir ay önce meydana gelen kundaklama olayı ile Beylikdüzü'nde yaşanan kurşunlama saldırısıyla ilgili Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, iki olayın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Bodrum'a gittikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, aralarında iki kadının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar

TELEFONLARINDAN 'BLOK' GRUBU ÇIKTI

Polis ekiplerinin şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemelerde ise dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, şüphelilerin sosyal medya üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve burada rapçi Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın'a yönelik saldırı hazırlığı yaptıklarının değerlendirildiği yazışmalar ile görseller bulundu.

Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar

Şüphelilerin grup içerisinde Hakan Aydın'ın kaldığı otel, kullandığı otomobiller ve konum bilgilerini birbirleriyle paylaştıkları tespit edildi.

Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar

"BİZ TATİL YAPIYORDUK" SAVUNMASI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin ifadelerinde, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum'a geldik." dedikleri öğrenildi.

Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İstanbul, Bodrum, Güncel, Tatil, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Y T Y T:
    tatil bölgeleri torbacı kaynıyor motosiklet bmw 1 0 Yanıtla
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