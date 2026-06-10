CHP\'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel\'den ilk yorum

Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç taleplerine sert tepki gösterdi. Kendisine yakın 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin hukuksuz olduğunu belirten Özel, milletvekillerini halkın seçtiğini söyledi.

"BUTLAN YÖNETİMİNİN, 9 MİLLETVEKİLİMİZİ HUKUKSUZ ŞEKİLİDE DİSİPLİNE SEVK ETMEK İSTEMEKTEDİR"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar… Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır. Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir.

"MİLLETVEKİLİMİZİ MİLLET SEÇTİ, MİLLET GÖREVDEN ALIR"

Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."

9 İSİM İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ihraç talebiyle disipline sevk edilen milletvekilleri şu şekilde açıkladı: "Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan, bizim temiz siyaset anlayışımız içerisinde arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor, ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu arkadaşlarımız kendilerini yargı karşısında savunma durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Aklandıktan sonra arkadaşlarımıza kapımız açık kalmaya devam edecek."