Galatasaray'da Singo için karar çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'da Singo için karar çıktı

14.06.2026 20:18
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Galatasaray'a 30 milyon euro bonservisle Monaco'dan katılan Wilfried Singo'nun ismi ayrılık iddialarında gündeme gelirken sarı-kırmızılı yönetimin kararı ise ortaya çıktı.

Yeni sezon planlamasını sürdüren ve üst üste 5. şampiyonluk hedefinin yanı sıra Avrupa'da da başarı yakalamak isteyen Galatasaray'da, ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Wilfried Singo’nun takımdaki geleceği netleşmeye başladı. 

KAR ELDE EDİLMEDEN SATIŞA ONAY YOK

Monaco'dan 30 milyon Euro gibi yüksek bir maliyetle transfer edilen başarılı defans oyuncusu için yönetim, kapıyı hatırı sayılır tekliflere açacak. Galatasaray kurmayları, kulüp bütçesine önemli bir kâr getirmeyecek hiçbir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Galatasaray'da Singo için karar çıktı

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen Wilfried Singo'nun, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 

Galatasaray'da Singo için karar çıktı

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 29 resmi maçta görev alan Singo, sezonu 2 gol ve 3 asistlik performansla tamamladı.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Singo için karar çıktı - Son Dakika

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