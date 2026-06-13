İran lideri Hamaney\'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka \'milli birlik\' çağrısı

ABD Başkan Donald Trump'ın Tahran ile Washington yönetimleri arasında yarın mutabakat zaptı imzalanmasının planlandığını açıklamasının ardından İran lideri Mücteba Hamaney’in resmi Telegram hesabından bir paylaşım yapıldı.

GALİBİYET İLAN ETTİ

Söz konusu paylaşımda, İran halkına “milli birlik” çağrısı yapıldı. “Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir.” başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği vurgulandı.

MUTABAKAT ZAPTI İRAN’DA TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

İran Meclisi'nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran'ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirten Nebeviyan, "Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran müzakere heyetinin fazla tavizkar olduğuna atıf yaparak, "Müzakere masasındaki cömertlik, düşmanın hesaplarında değişikliğe yol açarak İran'ın zayıf olduğu anlayışına neden oldu." ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DA ANLAŞMA ALEYHİNE PROTESTOLAR

Akşam saatlerinde başkent Tahran'daki İbni Sina meydanında toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri düzenledi. Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi aleyhine sloganlar atıldı.