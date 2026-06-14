Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
14.06.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre'nin uzun süre önde götürdüğü mücadelede Katar, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre'nin uzun süre önde götürdüğü mücadelede Katar, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İSVİÇRE PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Dünya Kupası B Grubu'nun kritik karşılaşmasında İsviçre, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan İsviçre, maç boyunca skor avantajını korumayı başardı.

Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

KATAR PES ETMEDİ

Ev sahibi ekiplerden Katar, karşılaşmanın son bölümünde baskısını artırdı. Uzatma dakikalarında rakip kalede etkili olan Katar, aradığı golü 90+4. dakikada buldu.

Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

KAHRAMAN KHOUKHI

Katar'ın golü, savunma oyuncusu Boualem Khoukhi'den geldi. Tecrübeli futbolcu, uzatma dakikalarında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına 1 puanı kazandırdı.

Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Katar ve İsviçre, Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçlarını 1 puanla tamamladı. İsviçre, gruptaki ikinci maçında 18 Haziran'da Bosna Hersek ile karşılaşacak. Katar ise 19 Haziran'da Kanada karşısında sahaya çıkacak.

Dünya Kupası, İsviçre, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

23:50
Fatih Terim YouTube kanalı açtı İlk sözleri merak konusu oldu
Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu
23:39
Bungee jumping faciası Genç kadın hayatını kaybetti
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti
23:22
Savaşı bitirecek anlaşma İran’ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
23:21
Alarmları kurun İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
23:04
İşte Ergin Ataman’a ağzını bozduran kavganın görüntüleri
İşte Ergin Ataman'a ağzını bozduran kavganın görüntüleri
21:56
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
20:59
Suriye Lübnan’a müdahalede mi bulunacak Şara’dan iddialara net yanıt
Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan iddialara net yanıt
19:57
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
17:13
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 00:58:19. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.