İstanbul Adalet Sarayı'nda İntihar

İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen hırsızlık zanlısı, 6'ncı kattan atlayarak intihar etti.

İddiaya göre, olay öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen H.T. (52), kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6'ncı kattaki blok boşluğundan kendisini aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine adliye içerisindeki görevli sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde metrelerce yükseklikten zemine düşen H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adliyede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

"Ailemle görüşmek istemiyorum"

H.T.'nin ifade işlemleri sırasında düzenlenen tutanağa "Ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde not düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL