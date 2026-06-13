Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı - Son Dakika
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Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

13.06.2026 21:40
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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile tarihi bir mutabakata varıldığını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurmasının altındaki neden bambaşka çıktı. İran basını, Trump'ın imza tarihi konusundaki ısrarının arkasında yatan diplomatik kurnazlığı deşifre ederek, "Yarın Trump’ın doğum günü. Bu tarihi sembolik olarak kendi lehine kullanıp reklam kampanyasına dönüştürmek istiyor, bu manevraya izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile tarihi bir mutabakata varıldığını ve anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını duyurmasının altındaki neden bambaşka çıktı. İran basını, Trump’ın acelesinin arkasında yatan diplomatik kurnazlığı ve gizli planı deşifre etti.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın müzakere heyetine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran yönetimi yarın herhangi bir imza atılmasına kesin olarak izin vermeyecek.

"TRUMP, ANLAŞMAYI KENDİSİ İÇİN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Fars Haber Ajansı’nın geçtiği haberde, Trump’ın imza tarihi olarak ısrarla yarını işaret etmesinin sembolik ve kişisel bir kampanya stratejisi olduğu iddia edildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Yarının Trump’ın doğum günü olduğu göz önüne alındığında, İranlı yetkililer anlaşmanın yarın imzalanmasına izin vermeyecek. Bazı gözlemciler, onun bu tarihi sembolik olarak kendi lehine kullanmak ve olayı kendisi için bir reklam kampanyasına dönüştürmek amacıyla ısrarcı olduğunu tahmin ediyor."

İRAN MÜZAKERE HEYETİ: "BU MANEVRAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump'ın "Anlaşma sağlandı, yarın imzalanıyor" açıklamalarına karşın İran kanadı, metnin henüz nihai aşamaya gelmediğinin altını çizdi. Washington'ın medya üzerinden algı yönetimi yapmaya çalıştığını belirten ajans, haberini şu sert sözlerle tamamladı:

"Ancak İranlı yetkililerin anlaşmanın henüz nihayete ermediği yönündeki net duruşu dikkate alındığında, ülkemizin müzakere heyetinin bu gizli planların farkında olduğu ve bu tür bir medya ve törensel manevraya izin vermeyeceği görülüyor.”

80. YAŞA MERHABA 

Öte yandan 14 Haziran 1946 doğumlu olan Trump, yarın 80. yaşına merhaba diyecek ve ABD'nin görevde olan en yaşlı başkanı unvanını da alacak.   

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Son Dakika ABD Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı - Son Dakika

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