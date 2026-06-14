ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan olay, aksiyon filmlerini aratmadı. Hırsızlık şüphelisini yakalamaya çalışan polis ekipleri ile zanlının arasına dalan bir otomobil faciaya neden oldu. Kazada şüpheli hayatını kaybederken, iki polis memuru yaralandı.
Olay, San Francisco'nun Nob Hill bölgesinde bulunan bir markette meydana geldi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde gelen hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisler, zanlının direnerek kaçması üzerine peşine düştü.
Kaçan şüpheli ile onu takip eden iki polis memuru caddeye çıktıkları sırada seyir halindeki bir otomobil üç kişiye birden çarptı. Çarpmanın etkisiyle polislerden biri aracın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan polisi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kazada yaralanan iki polis memuru ve şüpheli hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hırsızlık şüphelisinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Yaralanan polis memurlarının ise bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazaya karışan sürücünün olay yerinde kaldığı ve polisle iş birliği yaptığı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. San Francisco Polis Departmanı, kazanın tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu.
Son Dakika › ABD › Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı - Son Dakika
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