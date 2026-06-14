Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı - Son Dakika
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Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

14.06.2026 00:59
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ABD'nin San Francisco kentinde hırsızlık şüphelisini kovalayan polislerle zanlının arasına otomobil daldı. Otomobil 3 kişiye aynı anda çarparken, şüpheli hayatını kaybetti. Aracın altında sıkışan polis memuru ve bir meslektaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan olay, aksiyon filmlerini aratmadı. Hırsızlık şüphelisini yakalamaya çalışan polis ekipleri ile zanlının arasına dalan bir otomobil faciaya neden oldu. Kazada şüpheli hayatını kaybederken, iki polis memuru yaralandı.

HIRSIZLIK İHBARIYLA BAŞLADI

Olay, San Francisco'nun Nob Hill bölgesinde bulunan bir markette meydana geldi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde gelen hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisler, zanlının direnerek kaçması üzerine peşine düştü.

OTOMOBİL ARALARINA DALDI

Kaçan şüpheli ile onu takip eden iki polis memuru caddeye çıktıkları sırada seyir halindeki bir otomobil üç kişiye birden çarptı. Çarpmanın etkisiyle polislerden biri aracın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan polisi kurtarmak için çalışma başlattı.

Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan iki polis memuru ve şüpheli hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hırsızlık şüphelisinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Yaralanan polis memurlarının ise bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan sürücünün olay yerinde kaldığı ve polisle iş birliği yaptığı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. San Francisco Polis Departmanı, kazanın tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

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Son Dakika ABD Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı - Son Dakika

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