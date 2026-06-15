Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama - Son Dakika
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Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama

Trump\'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
15.06.2026 00:44
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Arabulucu ülke Pakistan’ın ardından ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yürütülen müzakerelerin resmen anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirten Trump, “Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Bırakın petrol aksın” ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden müzakereler barış anlaşmasıyla sonuçlandı. Arabulucu ülke Pakistan tarafından yapılan açıklamada, Washington ile Tahran'ın resmen anlaşmaya vardığı bildirildi.

TRUMP’TAN İLK AÇIKLAMA: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK, ABLUKA KALDIRILACAK

Söz konusu duyurunun ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan da ilk açıklama geldi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlandı. Herkese tebrikler” dedi.

Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret olmadan açılmasına ve ABD Deniz Kuvvetlerinin ablukasının derhal kaldırılmasına da onay verdiğini belirten Trump, “Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Bırakın petrol aksın!” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ ANLAŞMAYI PAKİSTAN DUYURDU

İran ile ABD arasında 28 Şubat'tan beri devam eden savaşın resmen sona erdiğini, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif duyurdu. Şerif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yürütülen yoğun ve kritik müzakerelerin ardından ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını ilan etti.

LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELERDE ASKERİ OPERASYONLAR DERHAL DURDURULDU

Anlaşma kapsamında taraflar, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları kalıcı olarak durdurma kararı aldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, küresel dengeleri değiştirecek barışın sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Barış Anlaşmasına VARILDIĞINI duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan etmiştir."

TÜRKİYE VE KATAR'IN VİZYONER LİDERLİĞİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Müzakere sürecinde diplomatik çözüme bağlılık gösteren ABD ve İran makamlarına teşekkür eden Şerif, barışın mimarı olan arabulucu ülkelere de şükranlarını sundu. Süreçte kritik rol oynayan aktörleri tek tek zikreden Başbakan Şerif, "Bu arabuluculuk çabasındaki kardeşlerimize, bu anlaşmaya varılmasındaki desteklerinden ötürü büyük Katar Devleti liderliğine en içten şükranlarımızı sunarız. Bu konudaki muazzam katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliğine de özellikle teşekkür ederim" diyerek Ankara, Riyad ve Doha yönetimlerinin muazzam katkısını vurguladı.

RESMİ İMZA TÖRENİ 19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE YAPILACAK

Tarihi barış anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu hafta içerisinde arabulucu ülkelerin koordinasyonunda teknik detayların masaya yatırılacağı bir dizi ön toplantı gerçekleştirilecek. Bu kritik görüşmeler, resmi imza töreninin de yasal ve teknik zeminini hazırlayacak. Şahbaz Şerif, tüm dünyanın gözünü çevirdiği resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Son Dakika Trump Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Anlaşmanın içerikliği nedir, İran halkı neden sokaklara döküldü, madde madde dünya kamuoyuna özellikle İslam ülkelerine bildirilmek gerek 0 0 Yanıtla
  • Ergün Öz Ergün Öz:
    Eee hadi hayırlı olsun vatanamillete! 0 0 Yanıtla
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