Arhavi\'de iki imam serinlemek için girdikleri gölette can verdi

Artvin’in Arhavi ilçesinde sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla gölete giren iki genç din görevlisi boğularak hayatını kaybetti. Suda hareketsiz bulunan ve hastaneye kaldırılan iki imam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SERİNLERKEN CAN VERDİLER: VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arhavi Merkez Camii İmamı Mustafa Gedikli (36) ile Güneşli Köyü Camii'nde görev yapan meslektaşı Rüstem Özdemir (26), bunaltıcı sıcakların etkisiyle serinlemek için köydeki gölete girdi. Suya giren iki din görevlisinin bir süre sonra yüzeyde hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredeki vatandaşlar, büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE ZAMANLA YARIŞ: KURTARILAMADILAR

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Hızla suya giren ekipler, hareketsiz haldeki Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'i karaya çıkardı. Olay yerinde kalpleri durduğu belirlenen imamlara ilk müdahale acil sağlık personeli tarafından yapıldı. Ambulanslarla vakit kaybedilmeden Arhavi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki din görevlisi, acil serviste doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan tüm hayata döndürme müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Genç din görevlilerinin peş peşe gelen ölüm haberleri, başta aileleri olmak üzere görev yaptıkları cami cemaatlerini ve tüm ilçeyi yasa boğdu. Trajik olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Hayatını kaybeden imamların kesin ölüm nedenleri, yapılacak adli tıp otopsisi ve savcılık soruşturmasının ardından netlik kazanacak.