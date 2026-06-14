Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız - Son Dakika
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Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

Anlaşma beklenirken İran\'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
14.06.2026 20:44
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından misilleme tehdidinde bulundu. Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerdeki milletin evlatları elleri tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından açıklama yaptı.

"MİLLETİN EVLATLARI ELLERİ TETİKTE, DÜŞMANIN KALBİNE ATEŞ ETMEYE HAZIR"

Abdullahi, "Kara, savunma, füze, deniz, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma gücümüz geçmişe kıyasla daha da güçlenmiş durumda. Silahlı Kuvvetlerdeki milletin evlatları elleri tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Kudüs ile ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in intikamının alınacağını belirten Abdullahi, olası bir hatada "düşmana" unutulmayacak bir ders verecekleri tehdidinde bulundu.

"SERT YANIT VERECEĞİZ"

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya "sert" yanıt vereceklerini belirtti. Saldırının "ABD’nin güvenilirlikten yoksun ve zayıf olduğunu kanıtladığını" ifade eden Azizi, söz konusu saldırıya "sert bir yanıt verecekleri" tehdidinde bulundu.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRERSE MÜZAKERELER DURABİLİR"

İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise "İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısı, ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteriyor." açıklamasıyla ABD'ye tepki gösterdi. "Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını belirten Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

NE OLDU?

İsrail, ABD ile İran arasında savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya imza atılmasının konuşulduğu günlerde yeniden Lübnan'a saldırıda bulundu.  İsrail ordusu, ateşkese rağmen ön uyarı yapmadan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Gubayri Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E TEPKİ: HİÇ GERÇEKLEŞMEMELİYDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'in söz konusu saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi. Bölgede kalıcı bir barış fırsatının doğduğunu öne süren Trump, tüm tarafların gerilimi artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

"Bu sabah Beyrut’a düzenlenen saldırı, özellikle İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde hiç gerçekleşmemeliydi." diyen Trump, saldırının bu önemli süreci aksatmaması gerektiğini söyledi. Trump, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. Lübnan'ın hiçbir yerinde İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı, ancak Hizbullah da dahil olmak üzere diğer taraflar tarafından da İsrail'e karşı daha fazla saldırı olmamalıdır. Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız - Son Dakika

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