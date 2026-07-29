Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi - Son Dakika
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Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi

Fenerbahçe Polonya\'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaştı. Zabrze Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. 

FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

FRED'İN KAFA VURUŞU İSABETLİ DEĞİL 

23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

TALISCA'NIN SERT ŞUTU DIŞARIDA

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

SKORA EŞİTLİK GELDİ

45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

60. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Anderson Talisca iyi yükseldi. Brezilyalı yıldızın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

FENERBAHÇE İSTEDİĞİ SKORU ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte rakibine toplam skorda 2-1 üstünlük kuran Fenerbahçe, bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Avusturya, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    kanımız bozuk değil bizim birileri gibi. bir gs lı olarak tebrik ediyorum. 1 1 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    son 10 dk izledim ne rezalwt bir oyundu 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Ismail hoca Allah rizasi icin keremi irfancani Fredi de Al git 1 0 Yanıtla
  • erdalyldz89@gmail.com [email protected]:
    muricle bu iş yürümez,FB ye osimen ayarında bir golcü lazım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi - Son Dakika
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