Sözlü Taciz ve Darbede Gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kaldırımda yürüyen 14 yaşındaki Y.P. ile kuzeni 15 yaşındaki M.P.'ye sözlü tacizde bulunan ve kızları korumak için araya girerek kendilerini uyaran 72 yaşındaki emekli Nurettin Erçayan'ı yere düşürerek tekme tokat döven T.S. (25) ile yanındaki kişi, bugün yeniden gözaltına alındı.

KIZ ÇOCUKLARINI TACİZ ETTİ

Olay, 27 Temmuz günü Mamak'ta Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen biri 14 diğeri 15 yaşında olan iki kız çocuklarını araçla bir süre takip eden 2 kişi, daha sonra yanlarında durup, laf atarak taciz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 kız arkadaş, şüphelilere tepki gösterince tartışma çıktı.

KENDİSİNİ UYARAN YAŞLI ADAMI DÖVDÜ

O sırada yoldan geçen ve durumu fark eden Nurettin Erçayan isimli emekli, kızları aracın yanından uzaklaştırarak tacizcileri uyardı. Tacizcilerden T.S., araç hareket etmek üzereyken araçtan inerek Erçayan'a tekme ve yumruklarla saldırıp yere düşürdü. T.S. isimli saldırgan, yere düşürdükten sonra da yaşlı adamı tekmelemeye devam etti.

GÖZALTINA ALINIP SALINDILAR

Ankara'nın göbeğinde yaşanan skandal olayın görüntüleri infiale neden oldu. Görüntüleri izledikten sonra harekete geçen Ankara emniyeti, kısa sürede tacizci saldırgan ile yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Ancak saldırganlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan olayı anlatan ve saldırganın serbest bırakıldığını öğrenen Nurettin Erçayan, "Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum. Herkes insanlığını bilse bunlar yaşanmaz" ifadelerini kullanmıştı

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Savcılık, yaşananlar üzerine tacizci saldırgan T.S. ile arkadaşı hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler, bugün yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden T.S.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' gibi suçlardan 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.