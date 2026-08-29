Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi

Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi
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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle 18 milyon dolar talep ettikleri öne sürülen 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan müşteki Mehmet Akif Ersoy'a tahliye ve beraat vaadiyle milyonlarca dolarlık pazarlık yaptığı iddia edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama talep etti.

20 MİLYON DOLARLIK TAHLİYE PAZARLIĞI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, farklı bir suçtan tutuklu bulunan müşteki Mehmet Akif Ersoy, 20 Ağustos 2026 tarihinde şüpheli Avukat Erel Muallaoğlu tarafından cezaevinde ziyaret edildi. Ziyaret sırasında şüpheli avukatın, Ersoy'un tahliye edilmesini sağlama karşılığında 20 milyon ABD doları talep ettiği öne sürüldü.

Mehmet Akif Ersoy'un durumu vekili Avukat Betül Ayfer Şeker'e iletmesi üzerine, Şeker aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

GİZLİ KAMERA VE SES KAYDIYLA TEKNİK TAKİP

Başsavcılığın talimatıyla, teklif edilen tahliye ve beraat taahhüdünü görüşmek üzere 28 Ağustos 2026 tarihine bir buluşma planlandı. CMK'nın 140. maddesi kapsamında mahkeme kararıyla teknik araçlarla izleme tedbiri uygulandı.

Avukat Betül Ayfer Şeker'in üzerine yerleştirilen gizli görüntü ve ses kayıt cihazlarıyla görüşme adım adım takip edildi.

Dosyadaki çözümleme tutanağına göre, buluşmaya ilk olarak şüpheli Avukat Erel Muallaoğlu ile Yavuz Küçükyeşil geldi. Ardından diğer şüpheliler Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok da görüşmeye dahil oldu.

Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi

18 MİLYON DOLARA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan pazarlık sonucunda tahliye ve beraat garantisi karşılığında istenen tutarın 20 milyon dolardan 18 milyon ABD dolarına düşürüldüğü ve taraflar arasında anlaşmaya varıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin tamamının pazarlığa katılarak müşteki vekilini ikna etmeye çalıştıkları da teknik takip kapsamında kayıt altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ÇELİŞTİ

Şüpheliler savcılık sorgularında üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Ancak teknik takip çözümlemeleri, olayın konusuna hakimiyetleri ve şüpheliler Erkan Uzun, Yavuz Küçükyeşil ile Hacı Eşiyok'un savunmalarındaki çelişkiler nedeniyle beyanlarına itibar edilmedi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Sefer Can Fırat tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Hacı Eşiyok ve Erkan Uzun, "Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık" (TCK 158/2) suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, dosyada yer alan deliller doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

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