Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.

CANLI ANLATIM:

3' Karşılaşma tempolu başladı. İki takım da istekli bir görüntü sergilerken, hem Galatasaray hem de Göztepe rakip yarı sahada baskı kurmaya çalışıyor.

1' Galatasaray'da maç öncesi kaleci değişti. Mücadeleye Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz ilk 11'de başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.