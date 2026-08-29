Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.

CANLI ANLATIM:

3' Karşılaşma tempolu başladı. İki takım da istekli bir görüntü sergilerken, hem Galatasaray hem de Göztepe rakip yarı sahada baskı kurmaya çalışıyor.

1' Galatasaray'da maç öncesi kaleci değişti. Mücadeleye Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz ilk 11'de başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • mesut mesut:
    Mhk ayarlanmış rahat geçer 2 4 Yanıtla
  • Enver Üçar Enver Üçar:
    işllah yenilirler 1 4 Yanıtla
  • Ömer Eşmekaya Ömer Eşmekaya:
    Okan kendi ipini çekiyor sane gibi bir oyuncuyu yedek bırakarak. 0 2 Yanıtla
  • Haluk Kul Haluk Kul:
    Mhk yi ayarlayan kuşlar geçen haftaki maçlarda kimin mhk ayarladigini gördük 2 0 Yanıtla
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