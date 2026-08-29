Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.
CANLI ANLATIM:
3' Karşılaşma tempolu başladı. İki takım da istekli bir görüntü sergilerken, hem Galatasaray hem de Göztepe rakip yarı sahada baskı kurmaya çalışıyor.
1' Galatasaray'da maç öncesi kaleci değişti. Mücadeleye Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz ilk 11'de başladı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
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