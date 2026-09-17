Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan\'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Umman Denizi'nin kuzeyinde Pakistan ve Hindistan donanmalarına ait iki geminin çarpışması nedeniyle çarşamba günü Yeni Delhi'deki Pakistan Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırarak güçlü bir protesto notası verdiklerini duyurdu.
Umman Denizi'nin kuzeyinde Hindistan ve Pakistan donanmalarına ait iki geminin uluslararası sularda çarpışması iki ülke arasında gerilime neden oldu. Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.
PAKİSTAN MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, salı günü uluslararası sularda Hindistan ve Pakistan donanmalarına ait iki geminin çarpıştığını açıkladı. Bakanlık, olayda büyük çaplı hasar meydana gelmediğini bildirdi.
"KABUL EDİLEMEZ VE PROFESYONELLİKTEN UZAK"
Hindistan tarafı, yaşananları Pakistan donanma birliklerinin gerçekleştirdiği, iki ülke arasındaki ilgili anlaşmaların hükümlerini ihlal eden "kabul edilemez ve profesyonellikten uzak bir eylem" olarak nitelendirdi.
HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A UYARI
Pakistan Maslahatgüzarı'ndan, benzer olayların tekrarlanmaması için askeri birliklerin gerekli özeni göstermesi ve iki ülke arasındaki anlaşmalara uyması gerektiğinin Pakistanlı yetkililere iletilmesi istendi.
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