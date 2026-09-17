Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan\'a nota verdi

Umman Denizi'nin kuzeyinde Hindistan ve Pakistan donanmalarına ait iki geminin uluslararası sularda çarpışması iki ülke arasında gerilime neden oldu. Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

PAKİSTAN MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, salı günü uluslararası sularda Hindistan ve Pakistan donanmalarına ait iki geminin çarpıştığını açıkladı. Bakanlık, olayda büyük çaplı hasar meydana gelmediğini bildirdi.

"KABUL EDİLEMEZ VE PROFESYONELLİKTEN UZAK"

Hindistan tarafı, yaşananları Pakistan donanma birliklerinin gerçekleştirdiği, iki ülke arasındaki ilgili anlaşmaların hükümlerini ihlal eden "kabul edilemez ve profesyonellikten uzak bir eylem" olarak nitelendirdi.

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A UYARI

Pakistan Maslahatgüzarı'ndan, benzer olayların tekrarlanmaması için askeri birliklerin gerekli özeni göstermesi ve iki ülke arasındaki anlaşmalara uyması gerektiğinin Pakistanlı yetkililere iletilmesi istendi.