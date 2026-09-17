53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa kupalarında 53 yıl aradan sonra mücadele eden Sunderland'in taraftarları, AZ Alkmaar maçı öncesinde dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Tribünlerde koreografi gerçekleştirilirken stadın dört bir yanından gökyüzüne yükselen kırmızı fişekler kameralara yansıdı.
Avrupa kupalarındaki 53 yıllık hasretini sona erdiren Sunderland, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırladı. İngiliz ekibinin taraftarları, karşılaşma öncesinde takımlarına özel bir karşılama hazırladı.
MAÇ ÖNCESİ GÖRSEL ŞÖLEN
Stadyumun ışıklarının kararmasının ardından tribünlerde hazırlanan koreografi sergilendi. Sunderland taraftarları, tarihi karşılaşma öncesinde yaptıkları gösteriyle takımlarına destek verdi.
KIRMIZI FİŞEKLER GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ
Gösteri sırasında stadın dört bir yanından kırmızı fişekler ateşlendi. Gökyüzüne yükselen fişeklerle birlikte tribünlerde ortaya çıkan görüntüler kameralara anbean yansıdı.
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