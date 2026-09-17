Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanan Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti. Kazada Cansu öğretmenin 3 aylık bebeği ile kayınpederi ise yaralandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanan 3 kişiden biri olan müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti.
3 AYLIK BEBEĞİ DE ARAÇTAYDI
Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden 73 yaşındaki H.K. idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi.
Feci kazada otomobil sürücü H.K., araçta bulunan gelini müzik öğretmeni Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği U.M.K. yaralanmıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Cansu Kocakurt, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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