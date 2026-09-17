Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanan 3 kişiden biri olan müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti.

3 AYLIK BEBEĞİ DE ARAÇTAYDI

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden 73 yaşındaki H.K. idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi.

Feci kazada otomobil sürücü H.K., araçta bulunan gelini müzik öğretmeni Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği U.M.K. yaralanmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Cansu Kocakurt, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.