Ceuta\'da Göçmen Gerilimi Tırmanıyor

Ceuta sakinleri ile haftalardır burada olan yaklaşık on bin göçmen arasında gerilim şiddet olaylarına dönüştü. Göçmenlerin Ceuta'yı terk etmesini isteyen kalabalık bir grup, göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi.Yaklaşık 80 bin Afrikalı göçmenin, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya akın etmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen kentte toplumsal gerilim artarak devam ediyor.

Hafta ortasından bu yana, Fas sınırındaki kentte binlerce kişi, hala Ceuta'da bulunan göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesi talebiyle sokağa çıkıyor.

Akının ardından çoğunluğu genç Faslılardan oluşan göçmenlerin büyük kısmı, 24 saat içinde ülkelerine geri gönderilmişti. Ancak bölge yönetiminin resmi açıklamalarına göre, nüfusu 85 bin olan kentte an itibarıyla 10 bine yakın göçmen bulunuyor.

Ceuta halkı öfkeli

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, Ceuta'da yaşayanlar göçmenler açık havada uyumasından, sahilleri işgal etmesinden, sokakları ve meydanları tuvalet olarak kullanmasından rahatsız. Ancak asıl endişe, artan güvensizlik hissi nedeniyle yaşanıyor. İspanyol medyasına konuşan Ceutalılar, hırsızlıkların arttığını, Faslı göçmenlerin agresif şekilde dilencilik yaptığını ve kadınların erkek göçmen grupları nedeniyle gündüz saatlerinde bile sokağa çıkmaktan korktuğunu dile getiriyor.

Şiddet olayları patlak verdi

Ceuta sakinleri arasında İspanya merkezi hükümetinin durumu kontrol altına almak için yeterli çaba göstermediği algısı da giderek güçleniyor. Perşembe günü onlarca kişi El Trampolín plajına giden yolu kapatarak göçmenlere yardım malzemesi taşıyan Kızılhaç'a ait kamyonların geçişine izin vermedi.

Akşam saatlerinde ise onlarca kişi Playa de Benítez sahiline akın ederek ellerinde İspanyol bayrakları, demir çubuklar ve sopalarla yabancı düşmanı sloganlar attı. Ardından göçmenlerin tahta, plastik örtü ve palmiye yapraklarından inşa ettiği barınaklar ateşe verildi. Kalabalık ayrıca, göçmenlerin az sayıdaki eşyasını da denize attı.

Polis, öfkeli kalabalığın göçmenlere saldırmasını ancak havaya uyarı ateşi açarak ve plastik mermi kullanarak önleyebildi. Yiyecek dağıtımı sırasında göçmenler arasında çıkan şiddet olayları ve onlarca Faslının bir askeri araca saldırması, kentteki gerilimi daha da artırdı.

Hükümetten sükünet çağrısı

İspanya merkezi hükümeti ve Ceuta'daki muhafazakar bölge yönetimi, halkı sükünete ve sağduyuya davet ediyor. İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, cuma günü yaptığı açıklamada her türlü şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Sosyalist bakan, Madrid'de yaptığı açıklamada, "Vatandaşları tamamen anlıyorum, ancak şiddet çözüm değil" ifadesini kullandı.

Kilise'den barış çağrısı

Cadiz ve Ceuta Piskoposluğu, gergin ortam nedeniyle haftalar önce barış için dua nöbeti çağrısında bulunmuştu. Piskopos Ramon Valdivia, kilisenin korkunun üstesinden gelinmesine ve Ceuta'da toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunmak istediğini belirtti.

İspanyol Piskoposlar Konferansı Göç Dairesi Başkanı Fernando Redondo Pavon da, Ceuta'daki şiddet olaylarını "şiddetle kınadığını" açıkladı. Katolik Haber Ajansı'na (KNA) konuşan Pavon, halkın büyük baskı altında olduğunu anladığını ancak bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Mevcut krizin ancak "tüm insanların dokunulmaz onuruna saygı gösterilmesi, insanca davranılması ve yasal süreçlere uyulması halinde" aşılabileceğini dile getiren Pavon, Papa Leo'nun, Haziran ayında Kanarya Adaları ziyaretinde söylediği "İnsan onurunun pasaportu yoktur ve bir sınırı geçmekle değerini yitirmez" sözlerini hatırlattı.

KNA/ ET