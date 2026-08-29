Konyaspor\'dan üst üste 6. mağlubiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.

KOCAELİSPOR GERİDEN GELDİ

Ev sahibi ekibi Konyaspor, Tanguy Zoukrou'nun 39. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Yeşil-beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren Enis Bardhi, 48. dakikada kırmızı kart gördü. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Kocaelispor, 72. dakikada Massadio Haidara ve 86. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle geri döndü.

ÜST ÜSTE 6. MAĞLUBİYET

Bu sonucun ardından Süper Lig'de üst üste 6. kez kaybeden Konyaspor, 3 hafta sonunda puansız kaldı. Kocaelispor ise puanını 6'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.