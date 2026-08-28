Trabzon Raylı Sistem Hattı\'nın Temeli Atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını ifade ederek, "16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Hattımız, Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak" ifadesini kullandı.

Hat 16 istasyon ile hizmet verecek

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirten Uraloğlu, "İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, "16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak" diye konuştu.

"16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız"

Hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon'un merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, "Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesi'nden havalimanına; Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Günde 87 binin üzerinde yolcu

Uraloğlu, hattın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi vererek, "Araçlarımız 360 yolcu kapasiteli olacak. Güzergah işletme süresi 26 dakika 14 saniye olacak. Hattımızın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.