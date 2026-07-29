Mert Günok'tan maç sonunda olay sözler: Ben adıma birilerini konuşturmuyorum - Son Dakika
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Mert Günok'tan maç sonunda olay sözler: Ben adıma birilerini konuşturmuyorum

Mert Günok\'tan maç sonunda olay sözler: Ben adıma birilerini konuşturmuyorum
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi toplam 2-1'lik skorla elediği karşılaşmanın ardından Mert Günok açıklamalarda bulundu. Mert Günok, "Sadece yan toplar için değil, genel olarak her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum. Sosyal medya kullanmıyorum, ben adıma birilerini konuşturmuyorum. Ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım.'' sözleriyle göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynadığı maçın ardından tecrübeli kaleci Mert Günok açıklamalarda bulundu. İstedikleri futbolu oynayamadıklarını belirten tecrübeli kaleci, tur atlamanın önemli olduğunu dile getirdi. 

"KARŞILAŞMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Mert Günok, "Karşılaşma istediğimiz gibi gitmedi. Bunu açık yüreklilikle söylemek lazım. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarının son 20 dakikasında ve ikinci yarıda topu rakibe verdik. Çok basit kayıplar yaptık. Top bizdeyken yavaş oynadık. Düzeltmemiz gereken yerler var." dedi. 

"ÖNEMLİ OLAN TURU ATLAMAKTI"

Sözlerine devam eden milli oyuncu, "Milli takımdan sonra bir hafta ara verip kampa katıldık. Hepsinin ayrı yorgunluğu ve mental zorlukları var. Önemli olan turu atlamaktı. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bir sonraki maçta daha etkili oynamak istiyoruz. Yaşımız biraz oldu ama gençliğimden beri yan toplara hep çıkarım. Bugün onların da yan toplarla geleceğini biliyorduk ve çalışmamızı yaptık. Çıkabildiğim her topa çıktım." ifadelerini kullandı. 

"ADIMA KONUŞTURMUYORUM"

Mert Günok sözlerini "Sadece yan toplar için değil, genel olarak her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum. Sosyal medya kullanmıyorum, ben adıma birilerini konuşturmuyorum. Ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'ye güç vermek için elimden geleni yapacağım." şeklinde tamamladı. 

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Son Dakika Spor Mert Günok'tan maç sonunda olay sözler: Ben adıma birilerini konuşturmuyorum - Son Dakika

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